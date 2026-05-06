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全聯We Sweet跟上杜拜巧克力風潮 「開心果可可千層」試賣掀網路熱議

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet「甜點女人節」推出杜拜巧克力風味「開心果可可銅鑼燒」、「開心果迷你脆泡芙」、「開心果可可千層」等奢華風甜點。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet「甜點女人節」推出杜拜巧克力風味「開心果可可銅鑼燒」、「開心果迷你脆泡芙」、「開心果可可千層」等奢華風甜點。圖／全聯福利中心提供

風靡全球的「杜拜巧克力」風潮，全聯We Sweet也跟上了！將於5月8日至6月4日推出「甜點女人節」，以「寵愛自己，從一口甜開始」為主軸，主打開心果與可可交織的奢華風味，打造「高質感但不高價」的甜點體驗。

本檔新品主打話題十足的「杜拜綠金風味」，首推「開心果可可銅鑼燒」，外皮細緻柔軟，內餡融合濃郁開心果醬與Kadayif脆絲，增添層次口感，特價99元；「開心果迷你脆泡芙」以酥脆泡芙搭配滑順開心果卡士達與Kadayif脆絲的細緻酥脆感，口感輕盈卻富有層次，同樣99元；「開心果可可千層」則以層層堆疊的開心果與可可風味呈現濃郁香氣，2片特價189元，5月初試賣就掀起網路熱議。

除了奢華系甜點，We Sweet也加入趣味創意元素，推出外型吸睛的「菜瓜布布蕾」，以反差萌設計創造話題；以及充滿法式氛圍的「繽紛馬卡龍」，輕鬆營造日常儀式感，特價5入99元。活動期間指定甜點任選2件現折10元。

另外，全聯READ BREAD攜手鮮乳坊豐樂牧場推出升級版鮮乳吐司，主打莊園級鮮乳入麵包，口感更柔軟細緻，聯名吐司任2件現折5元；阪急麵包則推出「夏日水果季」系列，以酸甜果香豐富味蕾，從甜點到麵包一次滿足。

迎接母親節，全聯自即日起至5月13日推出花卉快閃販售活動，除原有約150間門市設有花卉專區外，另新增100家門市限時加入販售，康乃馨2支特價129元，另有紅百合、洋桔梗、多花菊等多款花卉選擇，無論送禮或居家佈置，都能為母親節增添溫馨氛圍。

「杜拜綠金風暴」席捲全聯We Sweet 指定品項任選2件現折10元，READ BREAD使用米其林主廚指定鮮乳入麵包，甜點女人節一次寵愛你。圖／全聯福利中心提供
「杜拜綠金風暴」席捲全聯We Sweet 指定品項任選2件現折10元，READ BREAD使用米其林主廚指定鮮乳入麵包，甜點女人節一次寵愛你。圖／全聯福利中心提供

「開心果可可銅鑼燒」、「開心果迷你脆泡芙」內餡為特製開心果醬融合Kadayif脆絲，讓熟悉的銅鑼燒多了大人系層次。圖／全聯福利中心提供
「開心果可可銅鑼燒」、「開心果迷你脆泡芙」內餡為特製開心果醬融合Kadayif脆絲，讓熟悉的銅鑼燒多了大人系層次。圖／全聯福利中心提供

「開心果可可千層」層層堆疊開心果與可可的韻味，濃郁香氣與美味的口感，精緻奢華的美味讓人一口接一口的停不下來。圖／全聯福利中心提供
「開心果可可千層」層層堆疊開心果與可可的韻味，濃郁香氣與美味的口感，精緻奢華的美味讓人一口接一口的停不下來。圖／全聯福利中心提供

全聯 杜拜巧克力 甜點 母親節

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