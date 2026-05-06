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LV x BTS J-Hope 聯名款Buttersoft運動鞋 內藏細節讓阿米尖叫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與品牌大使、防彈少年團（BTS）成員J-Hope攜手合作，推出特別聯名版的LV Buttersoft 運動鞋，完美結合偶像魅力與街頭潮流完美融合。鞋款於2025年12月首度亮相後就備受期待，如今全球上市，更已然是今年成為今年必搶話題鞋款。

路易威登經典的LV Buttersoft運動鞋，以 2000 年代嘻哈社群風格為靈感，在路易威登男裝創意總監 Pharrell Williams 與品牌大使、身兼藝術家、舞者、饒舌歌手、音樂製作人等多重身份的J-Hope重新詮釋。LV Buttersoft 運動鞋的全新設計，最初是為J-Hope量身打造的世界巡演的專屬鞋款，運用手工縫製和手繪元素，藏有許多別具意義的細節，完美結合田徑跑鞋的輕盈律動感與精品工藝。

此款運動鞋採用彈性十足的分層橡膠外底和超柔軟的小牛麂皮鞋面，以明亮的玫瑰色和白色呈現，寬版編織鞋帶上串有裝飾性的

Monogram鐘形鑰匙包，鞋帶末端則印有「Your, My Hope」字樣。

源自路易威登Speedy P9包款的紡織標籤，經改造後出現在鞋舌內側。鞋舌外側的皮革飾片上，則壓印路易威登巴黎的印記與J-Hope的簽名，是本次聯名系列的專屬標誌。鞋跟與鞋頭的皮革飾片呼應了路易威登經典行李箱和包款的設計，鞋跟飾片下方更藏有忠實粉絲一眼就能認出的松鼠和橡實圖案秘密墜飾。

Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋與其他款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋與其他款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton X J-Hope聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
J-Hope演繹聯名款LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供

J-Hope曾穿著這雙鞋現身機場，其舒適度可見一斑。圖／路易威登提供
J-Hope曾穿著這雙鞋現身機場，其舒適度可見一斑。圖／路易威登提供

LV BTS 運動 鞋子

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