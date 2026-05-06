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精釀啤酒77元喝得到！頑童MJ116攜手金色三麥 怎麼舒服、怎麼喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
從朋友聚餐到一個人的chill時刻，「喝SUNMAI啤酒」都能自然融入各種生活場景，陪伴消費者隨時開喝、自在享受每一刻。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從朋友聚餐到一個人的chill時刻，「喝SUNMAI啤酒」都能自然融入各種生活場景，陪伴消費者隨時開喝、自在享受每一刻。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，近期與華語嘻哈天團頑童MJ116強勢跨界聯手，以「怎麼舒服怎麼喝」為核心主張，推出全新概念啤酒「喝 SUNMAI 啤酒」，瞄準新世代對酒飲風格、話題性與日常感的全新需求。。

這款既有個性、又貼近日常的新世代酒飲，特別選用帶有成熟水蜜桃、鳳梨、甜瓜與柑橘香氣的Nectaron啤酒花，搭配清新果香與柔和草本氣息的 Motueka 啤酒花，層層堆疊出濃郁卻不厚重的熱帶果香。

更具技術突破的是，「喝SUNMAI啤酒」挑戰了「全麥釀造」與「零糖質」的門檻，在保留精釀啤酒層次的同時，創造出清爽、輕盈且順口的口感，完美詮釋「有態度、沒距離」的風格精神。

除風味升級，品牌更透過親民的77元定價策略，希望打破過去精釀啤酒的高門檻印象，讓年輕族群在聚會、野餐、音樂節或獨處的每個日常時刻，都能隨手開喝。

「喝SUNMAI啤酒」已陸續於7-ELEVEN、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富，以及家樂福、好市多、愛買、大買家、全聯、寶雅、樂比亞與高階超市等通路上市，隨著話題持續延燒，預料將成為年輕世代搶先入手、最受矚目的潮流酒飲新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥「喝SUNMAI啤酒」兼具清爽口感與層次風味，不論搭配炸物、燒烤或日常餐桌美食，都能讓美食與美酒交織出更有風格的開喝體驗。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥「喝SUNMAI啤酒」兼具清爽口感與層次風味，不論搭配炸物、燒烤或日常餐桌美食，都能讓美食與美酒交織出更有風格的開喝體驗。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥「喝SUNMAI啤酒」以「怎麼舒服怎麼喝」為主張，無論是聚會小酌、下班放鬆，或是日常用餐時刻，都能隨時開喝、輕鬆享受。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥「喝SUNMAI啤酒」以「怎麼舒服怎麼喝」為主張，無論是聚會小酌、下班放鬆，或是日常用餐時刻，都能隨時開喝、輕鬆享受。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食配美酒向來是生活中的療癒組合，「喝SUNMAI啤酒」以清爽順口的風味特色，成為搭配各式餐點的理想選擇。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美食配美酒向來是生活中的療癒組合，「喝SUNMAI啤酒」以清爽順口的風味特色，成為搭配各式餐點的理想選擇。圖／摘自SUNMAI金色三麥youtube頻道 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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