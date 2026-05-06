聽新聞
0:00 / 0:00
精釀啤酒77元喝得到！頑童MJ116攜手金色三麥 怎麼舒服、怎麼喝
台灣精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，近期與華語嘻哈天團頑童MJ116強勢跨界聯手，以「怎麼舒服怎麼喝」為核心主張，推出全新概念啤酒「喝 SUNMAI 啤酒」，瞄準新世代對酒飲風格、話題性與日常感的全新需求。。
這款既有個性、又貼近日常的新世代酒飲，特別選用帶有成熟水蜜桃、鳳梨、甜瓜與柑橘香氣的Nectaron啤酒花，搭配清新果香與柔和草本氣息的 Motueka 啤酒花，層層堆疊出濃郁卻不厚重的熱帶果香。
更具技術突破的是，「喝SUNMAI啤酒」挑戰了「全麥釀造」與「零糖質」的門檻，在保留精釀啤酒層次的同時，創造出清爽、輕盈且順口的口感，完美詮釋「有態度、沒距離」的風格精神。
除風味升級，品牌更透過親民的77元定價策略，希望打破過去精釀啤酒的高門檻印象，讓年輕族群在聚會、野餐、音樂節或獨處的每個日常時刻，都能隨手開喝。
「喝SUNMAI啤酒」已陸續於7-ELEVEN、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富，以及家樂福、好市多、愛買、大買家、全聯、寶雅、樂比亞與高階超市等通路上市，隨著話題持續延燒，預料將成為年輕世代搶先入手、最受矚目的潮流酒飲新選擇。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。