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睽違6年重磅回歸！圓山金龍客房5/8重開幕 「買一送一」限量開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
睽違6年，圓山大飯店金龍客房將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為發想設計，為旅客打造一處融合歷史文化、建築美學與自然景觀的沉浸式度假處所。圖/圓山大飯店提供
睽違6年，圓山大飯店金龍客房將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為發想設計，為旅客打造一處融合歷史文化、建築美學與自然景觀的沉浸式度假處所。圖/圓山大飯店提供

歷經6年改造，圓山大飯店「金龍客房」將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為核心概念，融合歷史文化、建築美學與自然景觀，重新定義台北城市旅宿體驗。此外，為慶祝金龍客房重新開幕，5月8日至5月31日推出「買一送一」住房專案，每日限量3組。

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，此次翻新保留原有26間客房格局與代表性建築語彙，包括玻璃帷幕天井、宮殿式長廊與歷史房號等經典元素，在延續圓山精神的同時，全面升級空間機能與住宿舒適度，展現老字號飯店與時俱進的轉型方向。

面對精品旅宿競爭激烈的市場，圓山選擇回歸自身建築底蘊與山林環境優勢，以「起、承、轉、合」四大設計脈絡重新詮釋70年歷史風華。其中最具特色的，是完整保留的天井設計，自然光線與微風透過建築核心引入室內，形成隨時間流轉變化的光影層次，也呼應東方「藏風聚氣」的空間哲學。

金龍客房曾是圓山1956年接待國際政要的重要場域，知名的1426號套房曾接待伊朗國王穆罕默德·禮薩·巴勒維及美國總統德懷特·艾森豪等國家元首。此次翻新將國賓級空間格局與現代舒適設計融合，讓旅客在入住同時，也能感受跨越時代的歷史厚度。

公共空間則首次導入國際花藝設計，邀請旅台30年的法國花藝師Claude Cossec操刀，以自然材質與植物線條打造綠意端景，讓建築與自然形成對話，營造身心沉靜的旅宿氛圍。客房內則運用大量木質元素與沉穩色調，結合東方建築精神與歐式動線規劃，呈現「動靜入景」的空間體驗。

圓山金龍客房內部選用大量木質元素與沉穩色調，創造溫潤舒心的居家感受。圖/圓山大飯店提供
圓山金龍客房內部選用大量木質元素與沉穩色調，創造溫潤舒心的居家感受。圖/圓山大飯店提供

金龍客房是1956年<a href='/search/tagging/2/圓山飯店' rel='圓山飯店' data-rel='/2/117881' class='tag'><strong>圓山飯店</strong></a>第一代接待國外貴賓的重要起點，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首。圖為金龍環景套房。圖/圓山大飯店提供
金龍客房是1956年圓山飯店第一代接待國外貴賓的重要起點，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首。圖為金龍環景套房。圖/圓山大飯店提供

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