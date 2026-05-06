粉藍色風潮席捲F1 TAG Heuer全新Formula 1 Solargraph「粉」有活力

2026年F1®邁阿密大獎賽期間，TAG Heuer發表全新Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系列。該系列以邁阿密海岸色彩為靈感，推出包含粉藍色在內的多款色調，並同步應用於賽道現場的官方計時裝置與看版裝飾。此設計將賽道競技元素與城市視覺色彩結合，使計時硬體與參賽車輛在視覺上呈現高度整合。

品牌大使Patrick Dempsey、奧運田徑金牌選手Sydney McLaughlin-Levrone與F1車手角田裕毅均佩戴此系列限量款出席。位於 Paddock Club的LVMH貴賓包廂內，除陳列新作外，亦同步展出品牌賽車計時歷史檔案、歷史影像及賽道相關收藏，有完整脈絡地呈現了TAG Heuer與F1®賽事的技術傳承與歷史關聯。

設計規格方面，系列採用TH Polylight創新材質打造錶殼，旨在減輕佩戴負擔並提升色彩飽和度。腕表設計保留了Formula 1系列的核心特徵，包括雙向旋轉表圈、Mercedes風格時針與盾形時標。產品研發重點在於維持經典運動外型，同時透過材質與配色的更迭，強化其在現代市場的視覺辨識度。

一如F1賽車的靈魂之一在於引擎，而新款TAG Heuer的Formula 1 Solargraph粉彩腕表的核心則為Solargraph太陽能機芯，機芯並具有

將自然光及人造光轉換為動能的特性；根據TAG Heuer的官方提供數據中，該機芯在陽光下照射1分鐘即可提供整日動力，累積光照40小時後可達滿電狀態，此動力系統不僅減少電池更換需求，並為品牌在專業賽車計時領域中，提供更具效率的能源解決方案。

在F1邁阿密大獎賽前，TAG Heuer發表了新款Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系列，為一向陽剛的賽車賽事注入了粉嫩柔美力量。圖／TAG Heuer提供

合共5種粉嫩色彩，包含粉紅、粉米、粉藍、薰衣草藍、鼠尾綠，顛覆了賽車表的既定印象。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer品牌大使、F1賽車手角田裕毅在邁阿密大獎賽時戴上了新款TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表粉藍色限量款。圖／TAG Heuer提供

上個周末的F1邁阿密大獎賽，TAG Heuer透過場邊的計時計、看板與場內的特展，掀起一波粉藍色風潮。圖／TAG Heuer提供