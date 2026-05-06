首度於非酒庫熟成 噶瑪蘭威士忌限量推出16年橡木新桶、波本桶原酒

台灣威士忌品牌金車噶瑪蘭近日推出兩款極具里程碑意義的珍稀酒款，分別為「噶瑪蘭16年橡木新桶威士忌原酒（員山酒堡限定版）」與「噶瑪蘭16年波本桶威士忌原酒（員山酒堡限定版）」。這兩個酒款不僅見證了酒廠自2005年建廠以來的成長，更展現了品牌對於品質與創新的高度堅持。

本次產品最大的特色在於其獨特的熟成環境。有別於過往將酒液存放於傳統酒庫，噶瑪蘭首次大膽嘗試，將橡木桶靜置於旅客往來頻繁的「員山酒堡」空間內。歷經16年光陰流轉，這些酒液在山嵐與日常人流的陪伴下，吸收了場域記憶，創造出與傳統酒庫熟成截然不同的風土個性。

在風味表現上，這兩款原酒各有千秋。16年橡木新桶威士忌原酒呈現低調溫潤的氣息，煙燻烏梅與紫葡萄交織出迷人風味，伴隨奶油香草與細緻蜂蠟的甜感；而16年波本桶威士忌原酒則展現了沉穩木質調性，融合香草、椰子與奔放熱帶果韻，口感圓潤滑順。

為了呼應此次特殊的熟成背景，酒標設計以實體剪影勾勒出酒堡的輪廓，並透過漸層色彩描繪宜蘭山水與風土氣候。目前兩款珍稀原酒已正式上市，「16年橡木新桶威士忌原酒」建議售價為12,000元，於全台噶瑪蘭展售門市及酒堡門市販售；「16年波本桶威士忌原酒」建議售價則為10,000元，由酒堡門市獨家限量供應。

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