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時尚即藝術 珠寶更是！華人藝術珠寶CINDY CHAO大都會博物館晚宴搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
藝術收藏家鄧文迪連續四年配戴CINDY CHAO作品出席Met Gala盛會，今年選擇White Label Collection高級珠寶系列花瓣耳環亮相。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
藝術收藏家鄧文迪連續四年配戴CINDY CHAO作品出席Met Gala盛會，今年選擇White Label Collection高級珠寶系列花瓣耳環亮相。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）向來有時尚界奧斯卡的美譽，2026年的晚宴日前熱鬧登場，本屆著裝主題為「時尚即藝術」（Fashion is Art），彰顯時尚不只是衣服、而是流動的藝術品的特質。由華人藝術家趙心綺創立的藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，因為兩位重量級名流分別配戴其頂級作品亮相，再度成為國際焦點，完美詮釋珠寶的藝術本質。

國際上流社會社交圈中，來自全球最具影響力商業家族之一、印度信實集團（Reliance）董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）之女伊莎安巴尼（Isha Ambani），特別配戴家族收藏的CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列紫羅蘭耳環出席上週末Met Gala 的官方暖身派對。耳環以輕盈鈦金屬打造層疊花瓣，鑲嵌來自加勒比海天然孔克珠，搭配白鑽、黃鑽與紫色剛玉，粉紫交織的色調與栩栩如生的花型輪廓，襯托出高貴典雅的氣質，一登場便成為全場焦點。

知名藝術收藏家鄧文迪則連續第四年選擇配戴CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶作品亮相。呼應她身上以粉彩色調的刺繡花卉圖案禮服，她選擇配戴了White Label的花瓣耳環，兩顆大克拉天然孔克珠呈現獨特火焰紋路，花瓣鑲嵌粉鑽、白鑽與粉色剛玉，溫潤光澤與璀璨寶石交輝，將春日繁花之美化為頂級珠寶，優雅從容、氣場十足，完美契合「時尚即藝術」的主題精神。

亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，耳上一對CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，耳上一對CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列花朵耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列花朵耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列花瓣耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列花瓣耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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