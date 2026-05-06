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時尚即藝術 珠寶更是！華人藝術珠寶CINDY CHAO大都會博物館晚宴搶鏡
紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）向來有時尚界奧斯卡的美譽，2026年的晚宴日前熱鬧登場，本屆著裝主題為「時尚即藝術」（Fashion is Art），彰顯時尚不只是衣服、而是流動的藝術品的特質。由華人藝術家趙心綺創立的藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，因為兩位重量級名流分別配戴其頂級作品亮相，再度成為國際焦點，完美詮釋珠寶的藝術本質。
國際上流社會社交圈中，來自全球最具影響力商業家族之一、印度信實集團（Reliance）董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）之女伊莎安巴尼（Isha Ambani），特別配戴家族收藏的CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列紫羅蘭耳環出席上週末Met Gala 的官方暖身派對。耳環以輕盈鈦金屬打造層疊花瓣，鑲嵌來自加勒比海天然孔克珠，搭配白鑽、黃鑽與紫色剛玉，粉紫交織的色調與栩栩如生的花型輪廓，襯托出高貴典雅的氣質，一登場便成為全場焦點。
知名藝術收藏家鄧文迪則連續第四年選擇配戴CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶作品亮相。呼應她身上以粉彩色調的刺繡花卉圖案禮服，她選擇配戴了White Label的花瓣耳環，兩顆大克拉天然孔克珠呈現獨特火焰紋路，花瓣鑲嵌粉鑽、白鑽與粉色剛玉，溫潤光澤與璀璨寶石交輝，將春日繁花之美化為頂級珠寶，優雅從容、氣場十足，完美契合「時尚即藝術」的主題精神。
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