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A5和牛218元！ 季樂和牛鐵板燒、牛喜壽喜燒首度插旗新竹

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「季樂和牛鐵板燒」以A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、鮑魚等食材，帶來鐵板燒日常體驗。圖／豊漁餐飲集團提供
「季樂和牛鐵板燒」以A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、鮑魚等食材，帶來鐵板燒日常體驗。圖／豊漁餐飲集團提供

繼4月在台中漢神洲際與台北信義A4開出新品牌後，豊漁餐飲集團首度跨足新竹，即日起進駐遠百竹北，開設「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，並推出「A5和牛加購優惠」，為新竹餐飲市場帶來全新的用餐選擇。

豊漁餐飲集團以無菜單日式料理「初魚」起家，近年也積極打造民生型餐飲品牌，瞄準話題商圈積極展店。看好新竹科學學園區與竹北地區發展，豊漁餐飲本次進駐遠百竹北。其中「季樂和牛鐵板燒」主打以A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、鮑魚等頂級食材，打造388元起、每人千元有找的親民體驗，搭配無限供應的白飯、例湯與飲品，讓民眾可以輕鬆享用鐵板燒。

同步登場的「牛喜壽喜燒水炊鍋」則以個人鍋物為核心，呈現關西風壽喜燒與博多風水炊鍋雙重風味。主打日本A5黑毛和牛，佐以特製壽喜燒醬汁、松露蛋液泡泡，帶來鹹甜有味、滑順濃郁的入口享受；水炊鍋則呈現溫潤醇厚的日式風情，別有風味。迎接新店開幕，兩間店也同步推出「100克A5和牛218元」的加購方案，讓餐桌再升級。

「牛喜壽喜燒水炊鍋」主打個人式關西風壽喜燒與博多風水炊鍋。圖／豊漁餐飲集團提供
「牛喜壽喜燒水炊鍋」主打個人式關西風壽喜燒與博多風水炊鍋。圖／豊漁餐飲集團提供

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