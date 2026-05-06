2026WWG／英國製表先鋒Bremont首度亮相日內瓦 航向宇宙

來自英國的精品腕表品牌Bremont，自2002年創立以來，便以精湛的工程技術與對探險的熱愛，在鐘表界占有一席之地，品牌致力於復興英國製表工藝，並於2021年在英國亨利啟用了佔地3.5萬平方英尺、名為「The Wing」的手工製表中心，。

今年首度參加日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，Bremont震撼宣佈，在既有的陸海空三大系列後，將版圖擴張至「太空」領域，推出全新的Supernova系列。品牌將與美國航太公司Astrolab合作，使Supernova成為史上首個永久停留在月球表面的英國腕表品牌。

Supernova系列首發的兩款複雜功能腕表，均採用41毫米的904L不鏽鋼表殼，配備一體化鍊帶，以及以太空站的造型為靈感的黑色幾何造型陶瓷。Supernova Chronograph計時碼表表圈表盤格紋設計模擬太空船的太陽能板造型，塗覆夜光材料，能在黑暗中保持光亮。而鏤空陀飛輪腕表Supernova Tourbillon，則搭載由La Joux Perret專為品牌訂製的BHC91180型手上鍊鏤空機芯，位於6點鐘位置的飛行陀飛輪每分鐘旋轉一圈，表盤結合品牌標誌性的「三片式（Trip-Tick）」結構，鏤空橋板與指針皆填入藍色Super-LumiNova®螢光材質，在暗處發光時猶如太空船散發的能量光芒。

此外，Bremont旗下Altitude 飛行系列今年也迎來全新款式，包款一組藍面的膠囊系列。焦點為全球限量僅40只的Altitude Chronograph Pulsograph腕表，搭載如今極為罕見的Valjoux 23手上鍊機芯，這款歷史悠久的傳奇引擎經過重新修飾與調校，採用42毫米鈦金屬專利三片式表殼，配經典的「鮭魚面」表盤，表盤上有復古風格的測脈搏刻度。

Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供

Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供

Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供

Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供

Bremont Altitude系列Altitude Chronograph Pulsograph Valjoux 23腕表，42毫米鈦金屬表殼、Valjoux 23型手上鍊機芯，全球限量40只。圖／Bremont提供