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2026WWG／英國製表先鋒Bremont首度亮相日內瓦 航向宇宙

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供
Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供

來自英國的精品腕表品牌Bremont，自2002年創立以來，便以精湛的工程技術與對探險的熱愛，在鐘表界占有一席之地，品牌致力於復興英國製表工藝，並於2021年在英國亨利啟用了佔地3.5萬平方英尺、名為「The Wing」的手工製表中心，。

今年首度參加日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，Bremont震撼宣佈，在既有的陸海空三大系列後，將版圖擴張至「太空」領域，推出全新的Supernova系列。品牌將與美國航太公司Astrolab合作，使Supernova成為史上首個永久停留在月球表面的英國腕表品牌。

Supernova系列首發的兩款複雜功能腕表，均採用41毫米的904L不鏽鋼表殼，配備一體化鍊帶，以及以太空站的造型為靈感的黑色幾何造型陶瓷。Supernova Chronograph計時碼表表圈表盤格紋設計模擬太空船的太陽能板造型，塗覆夜光材料，能在黑暗中保持光亮。而鏤空陀飛輪腕表Supernova Tourbillon，則搭載由La Joux Perret專為品牌訂製的BHC91180型手上鍊鏤空機芯，位於6點鐘位置的飛行陀飛輪每分鐘旋轉一圈，表盤結合品牌標誌性的「三片式（Trip-Tick）」結構，鏤空橋板與指針皆填入藍色Super-LumiNova®螢光材質，在暗處發光時猶如太空船散發的能量光芒。

此外，Bremont旗下Altitude 飛行系列今年也迎來全新款式，包款一組藍面的膠囊系列。焦點為全球限量僅40只的Altitude Chronograph Pulsograph腕表，搭載如今極為罕見的Valjoux 23手上鍊機芯，這款歷史悠久的傳奇引擎經過重新修飾與調校，採用42毫米鈦金屬專利三片式表殼，配經典的「鮭魚面」表盤，表盤上有復古風格的測脈搏刻度。

Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供
Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供

Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供
Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供

Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供
Bremont Supernova Tourbillon陀飛輪腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BHC91180型手上鍊鏤空飛行陀飛輪機芯，限量版。圖／Bremont提供

Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供
Bremont Supernova系列Supernova Chronograph腕表，41毫米904L不鏽鋼表殼與黑色陶瓷表圈、BC77型自動上鍊機芯。圖／Bremont提供

Bremont Altitude系列Altitude Chronograph Pulsograph Valjoux 23腕表，42毫米鈦金屬表殼、Valjoux 23型手上鍊機芯，全球限量40只。圖／Bremont提供
Bremont Altitude系列Altitude Chronograph Pulsograph Valjoux 23腕表，42毫米鈦金屬表殼、Valjoux 23型手上鍊機芯，全球限量40只。圖／Bremont提供

Bremont Altitude系列Altitude Chronograph Pulsograph Valjoux 23腕表，42毫米鈦金屬表殼、Valjoux 23型手上鍊機芯，全球限量40只。圖／Bremont提供
Bremont Altitude系列Altitude Chronograph Pulsograph Valjoux 23腕表，42毫米鈦金屬表殼、Valjoux 23型手上鍊機芯，全球限量40只。圖／Bremont提供

腕表 英國 日內瓦

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