無酒精、更歡快！PIAGET全新Cocktail系列雞尾酒戒 高彩美味0熱量
珠寶的世界裡，有些創作為了典藏而生，PIAGET的珠寶則是為了生活。瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）發表全新Cocktail雞尾酒系列七款單品，以華麗飽滿色彩、醒目尺寸與可轉換式設計，成為當代女性獨立、享受生活的自信表徵。
曾在1940年代風靡一時的「雞尾酒戒」（Cocktail Ring），起因是1920年代美國的禁酒令，加上當時處於Art Deco裝飾藝術時期，因此1920年代寶石多呈現長梯形切割，來到1940年代，不少紅毯女星多配戴上大克拉數的彩色寶石或鑽戒，因此讓「雞尾酒戒」（Cocktail Ring）蔚為風行，並在1960至1970年代進化為選用更多元的半寶石如紫水晶、黃水晶或碧璽，呈現色彩或切工上的多樣性。
也是在1960至1970年代，熱愛享受人生的PIAGET家族傳人Yves G. Piaget先生在全世界舉辦派對、並推行PIAGET Society，不僅成為創意與分享的社群，也接軌了「雞尾酒戒」（Cocktail Ring）背後的多彩、愉快能量；2010年PIAGET藝術總監Stéphanie Sivrière正式將其具象化，發表了Limelight Paradise頂級珠寶系列，並創作出Cocktail系列，再度帶人探索過往年代在私人派對時，女性透過雞尾酒戒展現出的身份與獨立精神。
2026年春季PIAGET本次所發表的全新七「杯」（款）「雞尾酒」（戒），每一款都令人賞心悅目，無論是帶有清涼感的Secret Blue與Frosted Azur 18K白金海水藍寶石戒指，以致透露出草本氣息的Basily Dream與Minty Zest 18K金綠碧璽戒指，色彩如調酒般在蜿蜒的貴金屬結構中交融；另有以紫水晶打造的Violet on the Rocks、玫瑰水晶呈現的Lychee Twist，以及黃水晶鑲嵌的Sparkling Yuzu。
令人驚艷的是，七款作品皆具備轉換式設計，可提供三種呈現方式，讓配戴者在不同場合皆能展現微醺般的雀躍，可洽全台PIAGET專門店、預約鑑賞。
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