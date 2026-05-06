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「台式浪漫」誠品南西18家台味限時集結 香菜豬血糕拿鐵等你挑戰

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
5/15至5/24誠品生活南西4F小聚場，「LOUU露物」廟東小刈包、豆乳瑪德蓮。圖／誠品提供
5/15至5/24誠品生活南西4F小聚場，「LOUU露物」廟東小刈包、豆乳瑪德蓮。圖／誠品提供

誠品生活南西5/15起限時10天輪番集結18家創意台式品牌，邀請民眾走進「台式浪漫」。有致敬台味小吃的「芫荽拿鐵」、將台式豆乳融入法式瑪德蓮等特色美食，還有彰化三代手繪燈籠匠人「春秋美術社」帶來「看見光影浪漫」特展。

濃厚拿鐵結合香菜與炙燒花生粉豬血糕，會是什麼風味？戶外精品咖啡Mountain 13 Coffee Roasters端出超吸睛的「芫荽黑金雲頂拿鐵」等你來品嚐。當台式豆乳融入法式瑪德蓮，「LOUU露物」帶來廟東小刈包、豆乳瑪德蓮的鹹甜交織風味。

獲世界金獎肯定的「柯亞果醬」，發揚自島嶼農產的果醬；「郁郁」帶來埔里百香果的氣味體驗，為空間與織品注入清新果香。Hands「金旺旺」鳳梨造型花器以雞毛撢子為靈感，象徵旺來好運與祝福；「晶晶傾心」手捏陶瓷祝福小碟繪製上「美好、長壽」字樣。

彰化三代手繪燈籠匠人「春秋美術社」「看見光影浪漫」特展，於4F梯廳展出經典竹編燈籠，展現傳承一甲子的彩繪工藝之美；5/15-5/24會員當日滿2,500元，還可獲得復古陶瓷辦桌碗一個。

誠品生活南西並攜手StreetVoice街聲推出主題選樂，活動期間走到4F小聚場拿起復古電話亭話筒，在旋律中感受屬於當下的台式浪漫。5/16邀請文字藝術家「庫魯不塔人」現場書寫台灣詩句，以筆墨轉化台詩溫度；5/23則有擅長描繪台灣神明的插畫家yuning現場速寫台味似顏繪，兩場活動皆可憑誠品APP點數10點加350元參與。

5/15至5/19誠品生活南西4F小聚場，「芫荽黑金雲頂拿鐵」以濃厚拿鐵結合香菜與炙燒花生粉豬血糕。圖／誠品提供
5/15至5/19誠品生活南西4F小聚場，「芫荽黑金雲頂拿鐵」以濃厚拿鐵結合香菜與炙燒花生粉豬血糕。圖／誠品提供

誠品生活南西5/15起限時10天集結18家創意台式品牌，邀請民眾走進「台式浪漫」。圖／誠品提供
誠品生活南西5/15起限時10天集結18家創意台式品牌，邀請民眾走進「台式浪漫」。圖／誠品提供

5/20至5/24誠品生活南西4F小聚場「晶晶傾心」手捏陶瓷祝福小碟。圖／誠品提供
5/20至5/24誠品生活南西4F小聚場「晶晶傾心」手捏陶瓷祝福小碟。圖／誠品提供

誠品生活南西5/15至5/24會員當日消費滿2,500元，獲得復古陶瓷辦桌碗一個。圖／誠品提供
誠品生活南西5/15至5/24會員當日消費滿2,500元，獲得復古陶瓷辦桌碗一個。圖／誠品提供

誠品生活南西5.16下午兩點邀請文字藝術家「庫魯不塔人」現場書寫台灣詩句。圖／誠品提供
誠品生活南西5.16下午兩點邀請文字藝術家「庫魯不塔人」現場書寫台灣詩句。圖／誠品提供

5/15至5/24誠品生活南西4F小梯廳，邀請彰化三代手繪燈籠匠人「春秋美術社」帶來「看見光影浪漫」特展。圖／誠品提供
5/15至5/24誠品生活南西4F小梯廳，邀請彰化三代手繪燈籠匠人「春秋美術社」帶來「看見光影浪漫」特展。圖／誠品提供

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