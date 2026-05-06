Gap話題雙聯名Sean Wotherspoon復古街潮與貝嫂的精緻衣櫥

今夏，Gap一次攜手兩位截然不同風格的設計師聯名：Sean Wotherspoon擅長自古著（Vintage）擷取靈感二度創作，打造兼具懷舊與街頭潮流感的單品；「貝嫂」Victoria Beckham則將標誌性的俐落剪裁與極簡美學帶入Gap日常衣櫥。兩大風格連發，從街頭到時裝，注入創意新火花。

Gap X Sean Wotherspoon 再啟品牌典藏新章

Sean Wotherspoon 從小穿Gap長大，是典型的「90年代Gap小孩」。Gap自2025年起任命Sean Wotherspoon為品牌全球復古潮流顧問，運用其古著收藏的專業知識，針對Gap 歷年典藏與復古單品進行系統性的搜集、篩選與整理，以策展為概念推出主題式的聯名系列。今年夏天，他以「融合品牌傳承與日本文化脈動」為核心主題，結合精選自1980-2000年代的Gap典藏之作，與他在日本接觸到的復古文化與藍染工藝，呈現自在真實不做作的日常穿搭。

Gap X Sean Wotherspoon聯名系列單品以品牌經典丹寧為核心。圖／Gap提供

Gap X Sean Wotherspoon聯名系列單品以品牌經典丹寧為核心。而Sean Wotherspoon轉化典藏設計為現代潮流的功力，展現在鐵道條紋布（Hickory）襯衫與格紋襯衫上，大量的拼接設計，向日本藍染襤褸（Boro）致敬，透過現代版型重新詮釋，無性別（Unisex）的設計，形塑屬於新世代的經典樣貌。細節處像是仿手縫標籤、紅色縫線與富有年代感的拉鍊等，展現對質感的講究。

Gap X Sean Wotherspoon丹寧拼接寬鬆襯衫，4,999元。圖／Gap提供

Gap X Sean Wotherspoon聯名系列5月7日正式登場。圖／Gap提供

Gap X Sean Wotherspoon聯名系列包括多款復古感襯衫、條紋Polo衫、上衣，與現代感的機能套頭風衣、工裝褲，以及轉化自Polo衫的蕾絲邊緞面短褲與束口後背包、棒球帽等配件，於5月7日正式登場，限定於台北統一時代店、南港Lalaport店、台中大遠百店、台南南紡購物中心店與gap.tw販售。

Gap X Sean Wotherspoon深色水洗寬鬆版翻摺牛仔上衣，4,999元。圖／Gap提供

Gap X Sean Wotherspoon丹寧寬鬆細條紋拼接口袋襯衫，4,999元。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham 2026夏季首波亮相

Gap宣布與Victoria Beckham展開全新多季合作計畫，並以2026夏季系列作為首波亮相，台灣將於5月14日正式於台北統一時代店、南港Lalaport店與gap.tw限定發售。此系列透過Victoria Beckham標誌性的英倫風格與精準剪裁語彙，重新詮釋Gap經典單品。

Gap X Victoria Beckham聯名系列，5月14日開賣。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham聯名系列鎖定雙方共同認定的「精緻衣櫥基礎單品」，包括丹寧、卡其、T恤、襯衫與刷毛單品，強調簡約、百搭與精準剪裁。丹寧是此系列的主軸，主打彎刀丹寧褲，另有經典直筒與七分褲型，搭配成套的丹寧外套或襯衫。Victoria Backham標誌性的雕塑結構感輪廓與俐落線條遍見於各式外套、一片裙、工裝褲與連身褲上。

Gap X Victoria Beckham卡其色短版飛行員外套，4,299元。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham海軍藍彈性針織背心洋裝，2,699元。圖／Gap提供