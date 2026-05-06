睽違6年！圓山大飯店金龍客房5月8日重新開幕

睽違6年，圓山大飯店金龍客房將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為發想概念，重新詮釋城市旅宿樣貌，為旅客打造一處融合歷史文化、建築美學與自然景觀的沉浸式度假處所。

董事長葉菊蘭表示，此次整體改造維持原有26間客房格局，並保留玻璃帷幕天井、宮殿式長廊及昔日房號等代表性元素，在延續既有風貌的基礎上，著重於空間機能與住宿舒適度的全面升級，透過細膩設計語彙與現代化設備導入，展現圓山與時俱進、持續精進服務品質的職人精神。

金龍客房的改裝計畫不僅是硬體設備的質變，更是一場對住宿體驗的深度反思。在精品飯店林立、強調高樓商務機能的市場紅海中，圓山選擇回歸建築底蘊與自然景觀的獨特環境，以「起、承、轉、合」四大美學脈絡，重新詮釋七十載的優雅韻致，從恢宏長廊到簡約美學，為旅人打造一處遠離城市喧囂的避世場域、減壓生活的新文化旅宿。

葉菊蘭表示，金龍客房特別保有過去建築中彌足珍貴的天井格局，透過這道建築的呼吸孔徑，引入自然採光與微風循環，實踐東方哲學「藏風聚氣」的居住智慧，設計團隊巧妙地利用天井的光影配置，讓陽光成為空間最生動的裝飾，隨晝夜更迭在室內譜寫不同的感官情緒，讓客房成為感知時間流轉的生命載體。

每當旅客駐足於此，仰望宮殿建築的宏偉與劍潭山林的蔥鬱，在光影與山色交織間，找回久違的靜謐度假時光。

金龍客房是1956年圓山飯店第一代接待國外貴賓的重要起點，深度連結臺灣外交的歷史軌跡，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首，為圓山接待史上無可取代的傳奇象徵。

此次煥新登場，正是重新喚醒這段珍貴記憶，將國賓接待的典雅格局與當代舒適設計相互融合，讓旅人在入住之際，不僅感受空間的細緻款待，更能體驗圓山跨越時代、歷久彌新的文化底蘊。

風華轉身：動靜入景空間哲學，譜寫值得紀念旅程

空間動線以「動靜入景」為核心，從踏入迎見經典「圓山紅」開始，優雅沉靜的引導設計，使旅人逐步轉換心境、放慢步調。此次視覺融合歐式動線概念與東方建築風格，營造層次分明、舒適安定的住宿體驗，房內選用大量木質元素與沉穩色調，創造溫潤舒心的居家感受，從細節體現貼心款待，讓每一段入住時光都更加從容而難忘。