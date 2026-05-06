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理想混蛋代言初體驗 接下黑松FIN代言棒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
理想混蛋接下黑松FIN代言棒，首次獻聲FIN廣告配唱 加碼劇透新專輯進度。黑松提供
理想混蛋接下黑松FIN代言棒，首次獻聲FIN廣告配唱 加碼劇透新專輯進度。黑松提供

一首〈不是因為天氣晴朗才愛你〉收穫大批歌迷喜愛，〈離開的一路上〉至今更已超過5,000萬次播放，新世代樂團─理想混蛋不僅在去年唱進了小巨蛋，6日更首次接下黑松FIN年度代言人，更是成軍以來首次品牌代言。

理想混蛋一直以溫暖又帶有力量的音樂陪伴歌迷，正與黑松FIN「最佳補水夥伴」的品牌定位相契合，清新溫暖、積極正向的鄰家男孩風格也是成功拿下此次代言的關鍵。黑松FIN同步祭出限時抽獎活動回饋小混蛋們（粉絲名），期間內至官方社群完成指定任務，就有機會可以獲得理想混蛋親筆簽名海報。

新世代創作樂團—理想混蛋出道至今滿八年，清新、明亮的鄰家男孩風格深受年輕世代喜愛，〈離開的一路上〉至今已超過5,000萬次播放，真誠溫暖的音樂創作，陪伴歌迷面對生活中的各種情緒，積極正向的特質，也成為接獲品牌代言的關鍵。

黑松行銷處經理王秀瑤表示：「理想混蛋是詮釋黑松FIN『MORE FIN! MORE PLAY!』生活態度的最佳代表，我們希望鼓勵每個人都能在日常中找到屬於自己的節奏，在玩累的時刻，喝下FIN迅速補給，繼續玩出更多生活樂趣。」

談起首次接下品牌代言，團員們坦言內心既驚喜又開心，吉他手建廷興奮表示「我想跟阿嬤說，你看！你孫子在廣告上面誒。」熱愛排球的阿哲更透露「我大學的時候很常在戶外打球，那時候球友介紹我買中型包裝的FIN，一罐就有975mL超大，大口喝下去真的很爽！」

主唱雞丁分享「以前在學生時期，體育課結束想要補充水分的時候，常常會去福利社或自動販賣機買FIN。現在我是歌手，要在台上跑跑跳跳，隨時隨地補充水分一樣是很重要的事情，所以FIN一直是我生活中的好朋友。我覺得它最棒的地方就是清爽的口味，能夠快速解渴又不會有負擔。」團員對於代言的品牌讚不絕口，經紀人笑稱「果然是稱職的代言人，第一次當代言人就上手！」

理想混蛋代言初體驗 接下黑松FIN代言棒！黑松提供
理想混蛋代言初體驗 接下黑松FIN代言棒！黑松提供

理想混蛋代言黑松FIN代言棒，理想混蛋首接品牌代言驚喜又開心。黑松提供
理想混蛋代言黑松FIN代言棒，理想混蛋首接品牌代言驚喜又開心。黑松提供

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