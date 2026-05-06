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2026WWG／Baume & Mercier兩大系列致獻百變風格的當代女性
瑞士製表品牌名士（Baume & Mercier）在2026年的鐘表盛事日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，再次展現精湛工藝與現代美學的結合，推出全新的JOIA女表系列與向經典致敬的Riviera 73系列，以實用美觀兼具的設計捕捉當代女性生活的多重維度。
今年首度亮相的JOIA系列，是名士向現代、自由且略帶叛逆精神的女性致敬之作。系列表徑均為28毫米，符合當今流行的小表徑趨勢，獨特的無表耳圓形表殼，讓腕表宛如珠寶般圓潤貼合，展現優雅質感。其中包括一款限量的珠寶腕表，靈感汲取自1980年代的歷史名作，表圈鑲嵌40顆明亮式切割鑽石，搭配精緻的銀色緞面十字紋錶盤與壓紋網狀鋼表鍊，是系列中單價最高者；其他款式如午夜藍小牛皮帶款及PVD 4N玫瑰金款式，配備快拆表帶系統，定價皆在5萬元以下，以高cp值滿足多元穿搭需求。
Riviera 73系列，顧名思義，致敬1973年問世的第一代利維拉腕表。全新三款39毫米腕表延續標誌性的十二邊形表殼，厚度僅7.7毫米，維持了均衡和諧的視覺比例，表底蓋刻有復古「73」字樣與象徵船甲板的垂直條紋，呼應初代的原創精神。提供藍色太陽紋表盤配深藍色小牛皮錶帶款、藍色太陽紋表盤一體成型的不鏽鋼鍊帶款、以及白色蛋白石表盤的設計共3種選擇，是更為休閒運動的風格之選
。
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