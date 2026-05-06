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LINE母親節特效驚喜登場！輸入「3組」關鍵字熊大幫你送康乃馨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE母親節聊天室特效登場，祝福全天下媽媽母親節快樂。圖／LINE提供
LINE母親節聊天室特效登場，祝福全天下媽媽母親節快樂。圖／LINE提供

隨著母親節腳步逼近，LINE今年再度推出期間限定互動特效，讓用戶用最簡單的方式，隨時傳遞對媽媽的心意。即日起至5月11日上午10:00期間，只要在聊天室中輸入「母親」、「媽咪」或「快樂」任一組關鍵字，即可觸發母親節專屬動畫，熊大將手捧康乃馨現身，為媽媽獻上溫馨祝福，用最直覺且具儀式感的互動方式表達愛意。

除了聊天室互動，LINE亦同步在主頁推出限時動態特效，於5月8日17:00至5月10日16:59期間，用戶開啟主頁即有機會看到母親節專屬動畫，讓節日氛圍更加分。特效功能預設為開啟，記得更新到LINE iOS 9.15.0 、LINE Android 10.2.0（且Android OS 7.1以上）、LINE電腦版8.7以上，才能順利體驗完整效果。為了避免洗版，也可以透過點擊關鍵字連結重播可愛特效。

還沒想到要送媽媽什麼禮物嗎？先選組貼圖送媽媽最實用。今年LINE精選多款母親節主題貼圖，從療癒系、幽默風到長輩實用款一應俱全，讓用戶能依照與媽媽的互動風格，自由切換語氣與情境。

LINE禮物同步限時推出「哈根達斯 × SABON」母親節獨家聯名組合，購買哈根達斯指定商品，可獲得SABON獨家贈品；購買SABON指定商品，可獲得哈根達斯獨家贈品，即使與媽媽分隔兩地，也可以在數位平台中快速完成挑選、贈送與祝福的完整流程，讓母親節送禮更添驚喜與心意。

LINE貼圖推出母親節精選特輯，每款都超實用。圖／LINE提供
LINE貼圖推出母親節精選特輯，每款都超實用。圖／LINE提供

母親節限定主頁特效溫馨登場。圖／LINE提供
母親節限定主頁特效溫馨登場。圖／LINE提供

熊大 LINE 母親節

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