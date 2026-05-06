日本「幻之巴斯克」來了！精品甜點BLANCA首次海外快閃

延續近年話題美食策展熱潮，台北晶華酒店再度引進國際甜點品牌，即日起至5月31日攜手東京爆紅網購甜點名店BLANCA來台快閃，帶來在日本甜點圈掀起搶購風潮的「經典巴斯克蛋糕」、「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」、「BLANCA布丁」，以及人氣IG打卡甜點「焦香薄餅」，為母親節檔期再添話題。

此次也是BLANCA海外首次正式登場，全系列商品已於「晶華美食到你家」開放線上預購，其中「經典巴斯克蛋糕」更提供全台宅配服務；飯店一樓Regent Gift Shop則同步推出主廚現場製作的焦香薄餅，單品380元起。

BLANCA能在競爭激烈的日本甜點市場快速走紅，關鍵在於品牌主理人、米其林星級主廚東鐵雄所堅持的「焦香即風味」理念。其所創立的西班牙料理餐廳aca’連續4年獲得米其林一星肯定，並於日本美食評鑑平台Tabelog連續5年奪下Gold殊榮。品牌原為餐廳人氣外帶甜點，因口碑爆發而獨立成立，甚至被粉絲稱為「入手困難的幻之甜點」。

主打商品「經典巴斯克蛋糕」，選用北海道起司製作，外層呈現焦糖般焦香，內層保留滑順濃郁質地，形成外酥內柔的層次對比。冷藏享用風味濃厚滑順，冷凍後則如冰淇淋般綿密，是品牌最具代表性的明星商品。

同步登場的「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」，則以迷你尺寸呈現多重風味，包括台灣限定草莓、結合京都百年茶舖一保堂茶舖抹茶版本，以及苦甜平衡的焦糖口味，主打「少量多樣」甜點體驗。

另一人氣品項「BLANCA布丁」以雙段烘焙打造焦香外層與濃郁滑順內餡，呈現成熟大人系甜點風格；而由東鐵雄主廚親自領軍現做的「焦香薄餅」，透過二次烘烤技法展現外酥內嫩口感，提供原味、砂糖奶油與生火腿起司等多種選擇。

此外，飯店二樓上庭酒廊同步推出BLANCA限定下午茶套餐，將巴斯克蛋糕與布丁轉化為內用甜點組合，搭配咖啡或紅酒，打造完整品牌體驗。

晶華美食到你家：https://shop.silkshotelgroup.com

洽詢電話：02-2523-8000轉Regent Gift Shop

人氣薄餅薄餅（砂糖奶油／原味／生火腿起司），380–480元。圖/晶華酒店提供

巴斯克三重奏（草莓、抹茶、焦糖），980元。圖/晶華酒店提供