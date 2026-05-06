高鐵 TGo 召募新會員 5月好禮、平日搭乘加碼10%點數

台灣高鐵公司宣布，即日起至5月底推出TGo會員多項優惠活動，鎖定新會員與既有會員同步加碼，透過點數回饋與抽獎機制，鼓勵民眾於平日搭乘高鐵，提升運量並推動低碳運輸。

台灣高鐵指出，新會員於活動期間完成註冊，並於指定平日搭乘高鐵，即可享有「五重好禮」，包括入會禮、首搭加贈、好友推薦贈點、平日搭乘加碼10%點數，以及加碼抽星級餐券等優惠，藉此提升會員黏著度並吸引新客群加入。

其中，新會員完成帳戶開通後，即可獲得每月2次指定車次標準車廂對號座88折優惠；開通當月起3個月內完成首搭，將獲贈100點，若連續3個月均有搭乘，最高可再獲600點。另透過推薦機制邀請好友加入會員，雙方皆可獲得50點回饋，每成功推薦3人，還可再獲標準車廂對號座5折優惠券，最多可得2張。

此外，即日起至5月31日止，會員於平日（周一至周四）搭乘高鐵，可享點數加碼10%回饋；透過飯店聯票專案訂房並加購平日車票者，除同享點數加碼外，亦可參加星級飯店餐券抽獎，擴大跨業合作效益。

針對既有會員，台灣高鐵表示，配合世界公共運輸日，與交通部等單位合作推出加碼活動，凡TGo會員於5月平日搭乘高鐵，除原有點數外，另加贈10%點數回饋，並同樣適用好友推薦與飯店聯票等優惠方案。

台灣高鐵進一步說明，TGo點數除可折抵票價外，亦可透過「點數365」平台兌換超商咖啡及餐飲商品，或於「T-Shopping高鐵線上購」選購商品，亦可折抵「高鐵假期」行程費用。此外，會員另享列車商品95折（部分商品除外）及生日禮等專屬優惠。

台灣高鐵表示，透過多元會員機制與回饋設計，期望吸引更多民眾選擇高鐵作為日常移動工具，在兼顧便捷與效率的同時，實踐低碳運輸與永續發展目標。並呼籲尚未加入TGo會員的民眾，可透過會員網站或台灣高鐵App註冊加入，享受點數回饋與多元優惠。