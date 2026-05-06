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王品火鍋4品牌齊拚母親節！打卡送肉、滿額送海鮮 最長優惠到6月底

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
母親節到尬鍋開鍋，消費2客套餐、出示社群打卡畫面，就送梅花豬肉。王品集團/提供
母親節到尬鍋開鍋，消費2客套餐、出示社群打卡畫面，就送梅花豬肉。王品集團/提供

周日母親節，快帶媽媽到「青花驕」、「和牛涮」、「聚」及「尬鍋」，限定優惠寵愛媽咪。即日起到5月31日，至「青花驕」用餐、在社群分享和媽媽的合照，就送牡丹松阪豬或多肉排骨酥。5月31日前到「和牛涮」出示瘋美食優惠券、滿足消費門檻，就送時令海鮮。即日起到6月30日，「聚」推出全魚海鮮拼盤、日本國產牛雪花雙拼奢華陣容拚場。「尬鍋」則招待梅花豬肉，要讓媽媽吃個盡興。

在母親節向媽媽大聲告白，「青花驕」推出炫耀媽咪好禮。即日起到5月31日，不分平假日，帶媽媽到「青花驕」消費滿2,000元，在社群曬出和媽媽的甜蜜合照、標註「青花驕」，立即招待牡丹松阪豬或是多肉排骨酥。牡丹松阪豬將頂級松阪豬肉片層層堆疊，宛如美麗牡丹在餐桌綻放，好拍又好吃，為母親節打造視覺與味覺兼具的雙重饗宴。另外，內用不限消費金額，可以388元加價購伊比利豬1份。

整個5月都是媽媽的主場，主打和牛吃到飽的「和牛涮」，向來是肉肉控的天堂。為了迎接母親節，「和牛涮」推出海陸雙饗企劃，犒賞辛苦的媽媽們。即日起到5月31日，到王品瘋美食領券、到店內用2客768元以上套餐並升級壽喜燒，贈時令海鮮1份。即日起到6月30日，到「尬鍋」用餐，消費2客套餐、出示社群打卡畫面，就送梅花豬肉。

榮獲網路溫度計日式連鎖火鍋必吃名單票選第一名的「聚」，即日起到6月30日，直接端出2款豪華餐點寵媽。海鮮控媽媽必點全魚海鮮拼盤，一整條魚豪邁上桌，另附鮑魚、蛤蜊、提升鮮味滿點，加價購520元就能享受。還有日本國產牛雪花雙拼，一次擁有日本F1國產牛與美國Choice等級雪花牛超滿足。

母親節 王品 海鮮

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