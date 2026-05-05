米其林一星中菜到原住民特色料理！3間母親節聚餐好去處

隨著母親節到來，「芭達桑原住民主題餐廳」即日起至5月12日期間推出3款母親節限定套餐，推薦餐點包括有「招牌桶子烤鹿野雞（2吃）」，透過桶烤為雞肉帶來外酥內嫩的口感，除了可直接品嚐，亦可搭配手工餅皮、佐料與醬汁，享受一雞兩吃的變化感。

除此之外，「牡蠣臘味米糕」、「部落甜點雙輝映（大良鮮奶卷／原住民都侖）」等菜色，也能為佳節餐桌帶來驚喜感。「媽咪輕享宴」適合2～3人，售價2,899元；「女王寵愛宴」適合4～5人，售價5,800元；「全家獻愛盛宴」則適合8～10人共享，每套10,800元。

位於台中公益路上的「江魚美摩登中餐廳」針對佳節聚餐，則推薦「金華火腿砂鍋白菜燉雞湯」，將珠貝、家鄉肉、豬腳等食材煲湯，帶來溫潤風味；「經典酸菜魚」湯底以魚骨熬煮，加入在地小農自製酸菜與青花椒賦味，搭配烏鱧魚、金針菇、木耳等配料，最後潑上高溫料油激發香氣，適合多人團聚共享。此外，店內也推薦「花椒鐵鍋蛋」、「宮保茄香蝦球」、「冰鎮芥末中卷」等菜色，「金芋鴨方酥」亦是業者自豪的隱藏菜單。

針對喜愛星級饗宴的媽媽，米其林一星餐廳「aMaze 心宴」自5月8日至5月30日期間，針對每周五、周六推出期間限定午宴「時 Moments」，行政總主廚楊光宗將一道道蘊藏時代與家庭情感的經典老菜，化做輕盈的午間料理。能夠品嚐到「野生烏魚子／響鈴」、「燻鴨卵／帝王鮭」、「神仙鴨／魚丸／薺菜雲吞」、「三星蔥／日本刺參」與「東坡肉／精米」等老菜新譯之作。共計提供8個場次，每人3,880元。

aMaze 心宴所推出的限定午宴中，吃得到「燻鴨卵／帝王鮭」等料理。圖／aMaze 心宴提供

江魚美摩登中餐廳針對佳節團聚，推薦金華火腿砂鍋白菜燉雞湯、經典酸菜魚等招牌料理。圖／江魚美摩登中餐廳提供