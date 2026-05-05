聽新聞
0:00 / 0:00

米其林一星中菜到原住民特色料理！3間母親節聚餐好去處

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「芭達桑原住民主題餐廳」限時推出母親節限定套餐。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供
「芭達桑原住民主題餐廳」限時推出母親節限定套餐。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供

隨著母親節到來，「芭達桑原住民主題餐廳」即日起至5月12日期間推出3款母親節限定套餐，推薦餐點包括有「招牌桶子烤鹿野雞（2吃）」，透過桶烤為雞肉帶來外酥內嫩的口感，除了可直接品嚐，亦可搭配手工餅皮、佐料與醬汁，享受一雞兩吃的變化感。

除此之外，「牡蠣臘味米糕」、「部落甜點雙輝映（大良鮮奶卷／原住民都侖）」等菜色，也能為佳節餐桌帶來驚喜感。「媽咪輕享宴」適合2～3人，售價2,899元；「女王寵愛宴」適合4～5人，售價5,800元；「全家獻愛盛宴」則適合8～10人共享，每套10,800元。

位於台中公益路上的「江魚美摩登中餐廳」針對佳節聚餐，則推薦「金華火腿砂鍋白菜燉雞湯」，將珠貝、家鄉肉、豬腳等食材煲湯，帶來溫潤風味；「經典酸菜魚」湯底以魚骨熬煮，加入在地小農自製酸菜與青花椒賦味，搭配烏鱧魚、金針菇、木耳等配料，最後潑上高溫料油激發香氣，適合多人團聚共享。此外，店內也推薦「花椒鐵鍋蛋」、「宮保茄香蝦球」、「冰鎮芥末中卷」等菜色，「金芋鴨方酥」亦是業者自豪的隱藏菜單。

針對喜愛星級饗宴的媽媽，米其林一星餐廳「aMaze 心宴」自5月8日至5月30日期間，針對每周五、周六推出期間限定午宴「時 Moments」，行政總主廚楊光宗將一道道蘊藏時代與家庭情感的經典老菜，化做輕盈的午間料理。能夠品嚐到「野生烏魚子／響鈴」、「燻鴨卵／帝王鮭」、「神仙鴨／魚丸／薺菜雲吞」、「三星蔥／日本刺參」與「東坡肉／精米」等老菜新譯之作。共計提供8個場次，每人3,880元。

aMaze 心宴所推出的限定午宴中，吃得到「燻鴨卵／帝王鮭」等料理。圖／aMaze 心宴提供
aMaze 心宴所推出的限定午宴中，吃得到「燻鴨卵／帝王鮭」等料理。圖／aMaze 心宴提供

江魚美摩登中餐廳針對佳節團聚，推薦金華火腿砂鍋白菜燉雞湯、經典酸菜魚等招牌料理。圖／江魚美摩登中餐廳提供
江魚美摩登中餐廳針對佳節團聚，推薦金華火腿砂鍋白菜燉雞湯、經典酸菜魚等招牌料理。圖／江魚美摩登中餐廳提供

「神仙鴨／魚丸／薺菜雲吞」也是aMaze 心宴午宴套餐的料理之一。圖／aMaze 心宴提供
「神仙鴨／魚丸／薺菜雲吞」也是aMaze 心宴午宴套餐的料理之一。圖／aMaze 心宴提供

母親節 米其林 米糕

延伸閱讀

爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

母親節吃黑鮪魚、帝王蟹腳享優惠！還能免費送「魚子醬海鮮珠寶盒」

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

正宗「黃袍北京烤鴨」上菜！滿漢全席手工菜「大象羅漢肚」也登場

相關新聞

米其林一星中菜到原住民特色料理！3間母親節聚餐好去處

隨著母親節到來，「芭達桑原住民主題餐廳」即日起至5月12日期間推出3款母親節限定套餐，推薦餐點包括有「招牌桶子烤鹿野雞（2吃）」，透過桶烤為雞肉帶來外酥內嫩的口感，除了可直接品嚐，亦可搭配手工餅皮、佐

韓國34年米其林蔘雞湯登台！台中首店開幕限時88折

看好台灣養生餐飲與韓式料理市場的穩定成長前景，築間（7723）餐飲集團宣布，連續三年入選《米其林指南：首爾》的韓國34年傳統蔘雞湯名店「百年土種蔘雞湯」，海外首店正式插旗台中，並於5日起至5月7日展開

芋頭控、芒果控都暴動！桂冠冰菓室夏季冰品大升級　還有雙拼冰桶

迎戰夏季高溫冰品商機，桂冠旗下品牌桂冠冰菓室今夏一口氣推出8款全新冰品，從高果含量水果雪酪、古早味芋頭冰，到一次享受雙風味的「雙享系列」，並攜手布丁狗推出30周年限定包裝，打造今年夏天最具話題的療癒冰

方正俐落的洞見 Bell & Ross發表全新BR-03 Skeleton精鋼表

資訊爆炸的時代，人們需要真正的洞見、清楚的視野，以及真切看見事物的本質。鐘表品牌Bell & Ross發表了新款BR-03 Skeleton精鋼腕表，延續品牌一以貫之的方形美學，展現強硬俐落的當代都會

「全家MyFamiPay、全盈+PAY」 5月27日起嵌入開放「小樹點」即時折抵

伴隨點數經濟與支付場景持續融合，點數「即時折抵」已成為影響消費決策的重要誘因。全家便利商店宣布攜手國泰世華銀行跨界合作，會員APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」將於5月27日

才開1年！日式老宅甜點「箱庭 山本屋」月底熄燈 枯山水甜點成回憶

位於台北榕錦時光生活園區的日式餐廳「京町 山本屋」，在2025年5月於勤美「0km山物所」開設全新姊妹品牌「箱庭 山本屋」，店內主打日式老屋結合枯山水風格的甜點，獲得許多消費者青睞。但是「箱庭 山本屋

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。