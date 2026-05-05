韓國34年米其林蔘雞湯登台！台中首店開幕限時88折

看好台灣養生餐飲與韓式料理市場的穩定成長前景，築間（7723）餐飲集團宣布，連續三年入選《米其林指南：首爾》的韓國34年傳統蔘雞湯名店「百年土種蔘雞湯」，海外首店正式插旗台中，並於5日起至5月7日展開試營運，期間推出限時88折優惠。

擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，在韓國以弘大代表性蔘雞湯專門店聞名，曾獲官方觀光網站推薦，並多次登上韓國三大主流電視台節目。品牌長期深耕韓式滋補料理，以「身土不二」為核心理念，強調食材源於土地、回歸身體本質，並透過飲食達到日常調養與身心平衡。

此次來台，「百年土種蔘雞湯」延續韓國創始店監製精神，主打經典蔘雞湯系列，嚴選屏東大武山40日童仔土雞，將糯米、人蔘、紅棗與蒜頭填入雞腹，以細火慢燉並悶煮入味，打造湯頭乳白濃潤、口感清爽不膩的傳統滋養料理。雞肉肉質細嫩纖柔，湯底則帶有自然米香與溫潤蔘韻，兼顧營養補給與日常飲食需求。

在菜單規劃上，百年土種蔘雞湯承襲韓國養生飲食的精神，用在地食材與時間慢慢熬出風味，讓蔘雞湯成為回應身體、補充元氣的日常滋養，讓韓式滋補料理更自然融入日常生活情境。

首波推出6款蔘雞湯，價格從440元至550元之間，從經典到創新口味一應俱全。其中，人氣必點的「百年蔘雞湯」加入鮑魚、北蟲草與銀杏，強化滋補層次。「紫蘇蔘雞湯」以獨特香氣與層次風味為特色，入口溫潤、餘韻悠長令人著迷。特選帶有芝麻香氣的白紫蘇，融入湯底後使整體風味更顯濃潤圓滑，展現獨特且細緻的草本香氣層次；

「黑蒜蔘雞湯」以養生黑金為概念，溫潤補氣、由內調理活力。嚴選發酵黑蒜，富含多酚成分，風味軟嫩甘醇，入口溫和順口，有助日常恢復疲勞與補充元氣；另有「綠豆蔘雞湯」與「漆樹蔘雞湯」等特色口味，滿足消費者對清爽、濃郁與養生功能的多元需求。

除了蔘雞湯之外，店內亦同步推出多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋等，豐富多元的菜色選擇，可以滿足個人用餐與輕聚餐市場需求，打造更完整的韓式餐飲體驗。

此外，為歡慶海外首店開幕，「百年土種蔘雞湯」特別於5月5日至5月7日試營運期間，推出全品項88折優惠，並同步開放線上訂位，讓消費者能以更實惠的價格搶先品嚐正宗韓國蔘雞湯風味。品牌亦期望透過限時活動吸引更多民眾走進門店，親身體驗以時間與火候細火慢燉而成的溫潤滋補美味。

築間說，隨著健康飲食意識持續升溫，「百年土種蔘雞湯」結合米其林指南入選肯定、韓國在地風味與台灣優質食材，期望在競爭激烈的餐飲市場中開創「日常滋補」新風潮，讓蔘雞湯從進補料理轉化為日常飲食選擇之一，成為消費者補充元氣與調養身心的重要餐桌選項。

此次來台，「百年土種蔘雞湯」延續韓國創始店監製精神，主打經典蔘雞湯系列。業者／提供