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芋頭控、芒果控都暴動！桂冠冰菓室夏季冰品大升級 還有雙拼冰桶
迎戰夏季高溫冰品商機，桂冠旗下品牌桂冠冰菓室今夏一口氣推出8款全新冰品，從高果含量水果雪酪、古早味芋頭冰，到一次享受雙風味的「雙享系列」，並攜手布丁狗推出30周年限定包裝，打造今年夏天最具話題的療癒冰品派對。
品牌觀察指出，台灣消費者吃冰習慣逐漸走向「混搭型享受」，冰品不僅是消暑選擇，更成為犒賞日常的重要療癒儀式，因此今年新品同步鎖定清爽系與濃郁派兩大族群。
其中，主打水果含量40%以上的雪酪系列，今年推出兩款全新口味，「九如檸檬芭樂雪酪」以屏東九如檸檬襯托芭樂果香，搭配芭樂凍乾增添咀嚼感，酸甜清爽。「青森蘋果桑葚雪酪」選用日本青森蘋果汁結合桑葚微酸風味，打造層次果香。
同步登場的還有與布丁狗合作的愛文芒果小雪酪30周年限定版，採用50%以上愛文芒果果汁與輕巧包裝設計。針對偏好濃郁奶香的消費者，也有全新「芋角牛奶Q」雪糕，選用台灣在地芋頭結合紐西蘭乳源製成綿密冰體，並加入芋泥醬、鬆軟芋角、彈牙芋頭Q圓，三重口感堆疊，重現經典台式芋頭冰風味。
此外，今年最大亮點是品牌首度推出「雙享冰品」概念，並於全聯獨家推出「雪酪冰淇淋雙享桶」。
8款新品即日起於各大通路上市，官方商城同步推出夏季優惠，5/31前新品任選2件享9折，全館滿2,000現折200元、滿1,200元贈矽膠鍋墊，5/20前LINE Pay結帳再享10%點數回饋。
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