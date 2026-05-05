方正俐落的洞見 Bell & Ross發表全新BR-03 Skeleton精鋼表

資訊爆炸的時代，人們需要真正的洞見、清楚的視野，以及真切看見事物的本質。鐘表品牌Bell & Ross發表了新款BR-03 Skeleton精鋼腕表，延續品牌一以貫之的方形美學，展現強硬俐落的當代都會風格。

眾所周知，Bell & Ross是從飛機的儀表板得到啟發，四四方方的儀表板每一項都指出一項重要數據，最終為飛行員進行精密統合、進行最正確的飛行判斷。Bell & Ross的BR 03最初問世於2006年，並在2025年的20載紀念時再進化，帶來BR-03 Skeleton鏤空三部曲。2026年版的BR-03 Skeleon精鋼款式，乘載了20多年的美學脈絡，新作不僅鏤空，更讓面盤近乎隱形，只保留用以閱讀時間的12、3、6與9合計四個阿拉伯數字時標，同時在數字與時標皆填充以白色的Super-LumiNova® X1夜光物料，將在低光源環境中展示為綠色，清晰易讀。

提供表款動力的BR-CAL.328自動上鍊機芯同時也針對鏤空特殊設計，其上層夾板使用四條雙臂組成英文字母的X形，除視覺的強烈存在感，每一條雙臂並與一個表圈螺絲相連，因此同時具備結構的強化功能。由於是採用減法的鏤空機芯，表款同時捨棄了日期功能，讓整體閱讀更為簡潔，除原本的橡膠表帶外，還將隨附尼龍織物表帶一條。訂價18萬5,000元，可洽全台Bell & Ross授權經銷商詢問。

方正、俐落、厚實的信任感，是BR-03系列、也是Bell & Ross的品牌魅力。圖／Bell & Ross提供

Bell & Ross BR-03 Skeleton精鋼腕表，41毫米、時間顯示，18萬5,000元。圖／Bell & Ross提供