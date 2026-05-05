快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

「全家MyFamiPay、全盈+PAY」 5月27日起嵌入開放「小樹點」即時折抵

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」，將於5月27日起正式開放「小樹點」即時折抵消費功能。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」，將於5月27日起正式開放「小樹點」即時折抵消費功能。圖／全家便利商店提供

伴隨點數經濟與支付場景持續融合，點數「即時折抵」已成為影響消費決策的重要誘因。全家便利商店宣布攜手國泰世華銀行跨界合作，會員APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」將於5月27日起正式開放「小樹點（信用卡）即時折抵」功能。此次為「全家」APP首度將外部合作夥伴點數「嵌入」支付流程、開放即時消費折抵，為「全家」邁向跨產業「點數開放平台」的重要里程碑，並將運用全台超過4,400間店舖的密集優勢、串聯超過2,000萬會員生態，透過實體高頻消費場域，成為國泰世華銀行活絡點數經濟的最佳推手。

「小樹點（信用卡）與小樹點（生活）」合計每年發行規模超過100億點，且1點即等同1元消費價值，自5月27日起，消費者只要於「全家」APP支付工具「MyFamiPay」中，選擇綁定任一國泰世華信用卡正卡，即可於結帳當下即時查詢點數餘額，並可自由選擇「部分折抵」或「全額折抵」，最高可折抵100%消費金額且無使用上限，帶動「小樹點」流通與活化。未來，「全家」將持續以開放平台為核心策略，拓展跨產業合作可能，打造更具延展性的會員經濟與支付生態圈。

歡慶合作展開，「全家」同步推出期間限定回饋活動，即日起至5月31日消費者於CUBE APP領取「全家限時加碼」優惠券後，於全台「全家」店舖使用My FamiPay或全盈+PAY綁定國泰世華CUBE信用卡付款，單筆消費滿99元以上，即享1%小樹點（信用卡）回饋；此外，活動期間首次於全盈+PAY綁定國泰世華信用卡並完成消費，單筆滿99元以上，再加贈100點小樹點（信用卡）。

●附註：詳細活動內容以APP、官網、門市公告為準。

全家便利商店攜手國泰世華銀行，5月27日起MyFamiPay、全盈+PAY開放「小樹點」即時折抵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手國泰世華銀行，5月27日起MyFamiPay、全盈+PAY開放「小樹點」即時折抵。圖／全家便利商店提供

全家 信用卡 國泰

延伸閱讀

全支付攜手國泰世華、跨境支付可刷國泰世華卡 全聯購物回饋點數

手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

相關新聞

芋頭控、芒果控都暴動！桂冠冰菓室夏季冰品大升級　還有雙拼冰桶

迎戰夏季高溫冰品商機，桂冠旗下品牌桂冠冰菓室今夏一口氣推出8款全新冰品，從高果含量水果雪酪、古早味芋頭冰，到一次享受雙風味的「雙享系列」，並攜手布丁狗推出30周年限定包裝，打造今年夏天最具話題的療癒冰

方正俐落的洞見 Bell & Ross發表全新BR-03 Skeleton精鋼表

資訊爆炸的時代，人們需要真正的洞見、清楚的視野，以及真切看見事物的本質。鐘表品牌Bell & Ross發表了新款BR-03 Skeleton精鋼腕表，延續品牌一以貫之的方形美學，展現強硬俐落的當代都會

「全家MyFamiPay、全盈+PAY」 5月27日起嵌入開放「小樹點」即時折抵

伴隨點數經濟與支付場景持續融合，點數「即時折抵」已成為影響消費決策的重要誘因。全家便利商店宣布攜手國泰世華銀行跨界合作，會員APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」將於5月27日

才開1年！日式老宅甜點「箱庭 山本屋」月底熄燈 枯山水甜點成回憶

位於台北榕錦時光生活園區的日式餐廳「京町 山本屋」，在2025年5月於勤美「0km山物所」開設全新姊妹品牌「箱庭 山本屋」，店內主打日式老屋結合枯山水風格的甜點，獲得許多消費者青睞。但是「箱庭 山本屋

造型啞鈴、排球太萌！7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」集點

「貓貓蟲咖波」鐵粉們準備衝！迎接夏日到來，7-ELEVEN再度攜手本土超夯IP「貓貓蟲咖波」推出全新企劃「動感出擊」全店集點活動，自5月6日起以熱血運動視覺為主，貓貓蟲咖波、狗狗、兔兔、小雞等經典角色

爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

爭鮮餐飲集團旗下品牌「Magic Touch」於5月正式進駐高雄夢時代，並同步推出全新副品牌「Magic Touch 樂敘」，打造出更適合多人用餐的環境，並提供多款「金緻三點盛合」、「日本A5三品和牛

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。