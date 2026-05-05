「全家MyFamiPay、全盈+PAY」 5月27日起嵌入開放「小樹點」即時折抵

伴隨點數經濟與支付場景持續融合，點數「即時折抵」已成為影響消費決策的重要誘因。全家便利商店宣布攜手國泰世華銀行跨界合作，會員APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」將於5月27日起正式開放「小樹點（信用卡）即時折抵」功能。此次為「全家」APP首度將外部合作夥伴點數「嵌入」支付流程、開放即時消費折抵，為「全家」邁向跨產業「點數開放平台」的重要里程碑，並將運用全台超過4,400間店舖的密集優勢、串聯超過2,000萬會員生態，透過實體高頻消費場域，成為國泰世華銀行活絡點數經濟的最佳推手。

「小樹點（信用卡）與小樹點（生活）」合計每年發行規模超過100億點，且1點即等同1元消費價值，自5月27日起，消費者只要於「全家」APP支付工具「MyFamiPay」中，選擇綁定任一國泰世華信用卡正卡，即可於結帳當下即時查詢點數餘額，並可自由選擇「部分折抵」或「全額折抵」，最高可折抵100%消費金額且無使用上限，帶動「小樹點」流通與活化。未來，「全家」將持續以開放平台為核心策略，拓展跨產業合作可能，打造更具延展性的會員經濟與支付生態圈。

歡慶合作展開，「全家」同步推出期間限定回饋活動，即日起至5月31日消費者於CUBE APP領取「全家限時加碼」優惠券後，於全台「全家」店舖使用My FamiPay或全盈+PAY綁定國泰世華CUBE信用卡付款，單筆消費滿99元以上，即享1%小樹點（信用卡）回饋；此外，活動期間首次於全盈+PAY綁定國泰世華信用卡並完成消費，單筆滿99元以上，再加贈100點小樹點（信用卡）。

●附註：詳細活動內容以APP、官網、門市公告為準。