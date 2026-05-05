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才開1年！日式老宅甜點「箱庭 山本屋」月底熄燈 枯山水甜點成回憶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
箱庭 山本屋透過簡約古樸的侘寂美學角度，在老屋中呈現寧靜氛圍。圖／箱庭 山本屋提供
箱庭 山本屋透過簡約古樸的侘寂美學角度，在老屋中呈現寧靜氛圍。圖／箱庭 山本屋提供

位於台北榕錦時光生活園區的日式餐廳「京町 山本屋」，在2025年5月於勤美「0km山物所」開設全新姊妹品牌「箱庭 山本屋」，店內主打日式老屋結合枯山水風格的甜點，獲得許多消費者青睞。但是「箱庭 山本屋」近日宣佈，因租約結束，因此將於5月31日結束營業。

箱庭 山本屋所在的「0km山物所」，鄰近台北捷運古亭站，乃是台北珍貴的日式町屋區之一。店內透過簡約古樸的侘寂美學角度，保留古蹟的時間感與痕跡，打造植物庭園的寧靜氛圍，並融入「枯山水」哲學，設計一系列特色餐點，包括有「枯山水盤」、「枯山水抹茶提拉米蘇」，以及帶有昭和喫茶店風格的「森林水果布丁聖代」等品項。

優雅的環境與精緻的點心，讓箱庭 山本屋獲得許多民眾支持。但是近日業者公佈，因租約因素，將於5月31日結束營業。隨著消息出爐，目前5月內用席次已經全滿，但提供外帶冰淇淋等服務。另外業者也建議可轉至京町山本屋用餐。

箱庭 山本屋提供有「枯山水抹茶提拉米蘇」、「森林水果布丁聖代」等甜點。圖／箱庭 山本屋提供
箱庭 山本屋提供有「枯山水抹茶提拉米蘇」、「森林水果布丁聖代」等甜點。圖／箱庭 山本屋提供

每日限量的甜點「枯山水盤」。圖／箱庭 山本屋提供
每日限量的甜點「枯山水盤」。圖／箱庭 山本屋提供

甜點 勤美 台北

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