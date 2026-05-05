造型啞鈴、排球太萌！7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」集點

「貓貓蟲咖波」鐵粉們準備衝！迎接夏日到來，7-ELEVEN再度攜手本土超夯IP「貓貓蟲咖波」推出全新企劃「動感出擊」全店集點活動，自5月6日起以熱血運動視覺為主，貓貓蟲咖波、狗狗、兔兔、小雞等經典角色變成運動好手，推出外出、寢居、3C、娛樂等4大系列共90款實用又療癒的限量周邊。

在地藝術家亞拉所創造的「貓貓蟲咖波」是外表像貓又像毛毛蟲的小怪物，獵奇可愛的風格深受大眾喜愛，成為擁有超過200萬粉絲的在地原創萌寵教主。7-ELEVEN持續與「貓貓蟲咖波」深度合作，自5月6日起推出熱血運動視覺全新集點活動，首推「限量拉繩震動布偶吊飾」，共有6款款式隨機，有機會拿到咖波打棒球、籃球、排球或是狗狗打棒球、籃球，還有兔兔加小雞啦啦隊超萌助陣，消費當筆加價購199元就可獲得隨機一款；「限量巴士造型迴力車筆」共10款款式隨機，有機會拿到咖波經典款、咖波驚喜款、狗狗款、兔兔款、小雞款，分別有車頭型與車身型迴力車，迴力車筆車頭還可互相串接，消費當筆加價購129元就可獲得隨機一款。

扣連運動主題風格，此次7-ELEVEN推出包含「限量布偶吊飾萬用提袋」、「限量裁判造型翻頁鐘」、「限量場景面紙套」等實用小物，讓經典角色們換上運動服，打排球、打籃球、變身裁判各種造型，增添豐富動感氛圍。

夏日健身不怠惰，7-ELEVEN還開發多款造型運動周邊商品，包含「限量造型啞鈴2Kg」是訓練好夥伴還能擺放當裝飾、「限量樂樂棒球組」是親子戶外放電最佳組合、「限量排球」換上經典藍白色調搭配貓貓蟲咖波萌樣；同步販售「限量側背小包」、「限量球型零錢包」、「限量帽子零錢包」等立體造型配件，郊遊或看球賽都是今夏最潮配件。

7-ELEVEN「貓貓蟲咖波動感出擊」會員當筆購活動，自5月6日凌晨0點起至6月30日uniopen會員於門市消費、繳費或寄／取件即可當筆加價購「限量布偶吊飾零錢包＋變裝衣服組」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣，售完為止。門市快閃購活動自5月6日下午3點起至5月17日登場，當筆消費不限金額報會員手機直接買，商品皆為限量、售完為止，若有異動依照官網公告為準。集點活動則自5月18日下午3點起至6月30日開跑，集滿6點可加價購限量商品，但只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

此外，即日起迎接夏日到來，7-ELEVEN主題聯名店再度於台中梧棲大聖門市推出全新視覺主題裝潢的「咖波主題店」，貓貓蟲咖波與好朋友兔兔、狗狗一起置身湛藍海底世界，店內設有迎賓燈箱、咖波彩繪牆，「咖波肚子造型陳列架」則有一系列限定周邊商品。即日起大聖門市限定推出單筆結帳滿500元送經典造型拖鞋一雙、滿1,000元送咖波魚35cm絨毛娃娃一個（恕不累贈，數量有限送完為止）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」全店精品集點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」全店精品集點，自5月6日起推出外出、寢居、3C、娛樂等4大系列共90款實用又療癒的限量周邊。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」全店精品集點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」全店精品集點，開發多款造型運動周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手貓貓蟲咖波推全新「動感出擊」全店精品集點，「限量拉繩震動布偶吊飾」（共6款，款式隨機）5月6日下午3點起當筆加價購每個199元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手本土超夯IP「貓貓蟲咖波」推出多款3C實用商品。圖／7-ELEVEN提供