爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

爭鮮餐飲集團旗下品牌「Magic Touch」於5月正式進駐高雄夢時代，並同步推出全新副品牌「Magic Touch 樂敘」，打造出更適合多人用餐的環境，並提供多款「金緻三點盛合」、「日本A5三品和牛握」等獨家新菜，另還有多款開幕限定優惠。連鎖鍋物「井賀鍋物」則推出母親節優惠，凡完成「小孩親臉頰」打卡任務，即可獲贈「精選牛五花」或「台灣梅花豬」套餐券。

爭鮮新打造的「樂敘」空間規劃以4人座為主，並以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合聚會的用餐氛圍。餐點主打龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等食材，其中「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，帶來多種鮮甜海味，每份200元；「極上浮島盛合」則一次能夠享受5款握壽司，每份399元；「日本A5三品和牛握」以炙燒A5和牛搭配海膽與鮭魚卵，堆疊濃郁層次，每份349元；其他還有「避風塘軟殼蟹香卷」、「金黃海膽蟹拌麵」等特色品項。

為慶祝開幕，5月8日至5月10日，「日本A5三品和牛握」原價349元，優惠價249元，並可享平日限定8折起優惠；5月11日至5月15日，「Choice板腱厚切牛鮮蔬」優惠價330元；5月18日至5月22日，「究極鮮味六重奏」優惠價300元。

自台南起家的連鎖鍋物「井賀鍋物」，店內主打14款特色湯頭，並搭配螃蟹海鮮盛合、和牛拼盤等餐點，以及無限供應的自助吧，獲得不少消費者青睞，目前在台南、高雄、嘉義、台中、桃園等地均有分店。為慶祝母親節到來，井賀鍋物推出「媽der不用錢」活動，即日起至5月11日期間，4人同行用餐，並完成「小孩親臉頰」打卡任務，即可獲贈「精選牛五花」或「台灣梅花豬」套餐券（2選1），名額有限，送完為止。