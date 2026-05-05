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萊爾富推「金運卡」回饋升級！母親節限時3天「指定咖啡買一送一」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富5月9日至5月11日Hi Café指定咖啡買一送一。圖／萊爾富提供
萊爾富5月9日至5月11日Hi Café指定咖啡買一送一。圖／萊爾富提供

迎接母親節與初夏消費旺季，萊爾富限量推出全新回饋方案「金運卡」，並同步祭出母親節5月9日至5月11日限時3天商品優惠活動，從日常補給到節日小確幸一次滿足。

萊爾富「金運卡」即日起至7月21日限量開賣，售完為止，採單一面額設計，每張內含新台幣800元本金條碼與88元購物金條碼，不論是購買鮮食、咖啡或生活用品皆可靈活運用，800元本金無使用期限，88元購物金則可於今年8月31日前兌換，是今年母親節兼顧體面與實際的送禮新選擇（活動排除菸品、整買零取、來送禮、代收代付之服務性商品，詳情以活動公告為主）。

萊爾富鎖定母親節檔期，5月9日至5月11日限時3天推出「寵愛媽咪」優惠活動，祭出多款商品優惠，其中Hi Café「大杯特濃美式」（冰／熱，售價55元）、「大杯特濃拿鐵」（冰／熱，售價65元）推出同品項買一送一優惠；「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」祭出任選買一送一（售價79元）。此外，「果C果昔」指定口味推出原價99元、任選兩杯129元優惠，包含「沒有如果」、「若離卻依戀」、「芋頭戀乳」及限定款等多元風味，從清爽果香到濃郁系飲品皆一應俱全。

除飲品優惠外，萊爾富推出全新甜點系列「一口甜一刻靜」，限時任選兩件85折優惠。主打療癒系輕甜點，品項包含布丁餡搭配酥脆餅皮的法式布利塔（售價49元）、口感綿密的甜蜜布丁燒（售價49元）、鬆軟細緻的戚風巧克力杯子蛋糕（售價59元），以及香甜草莓餡的草莓空氣蛋糕（兩入售價45元）與草莓泡芙（兩入售價49元）。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富「金運卡」即日起至7月21日限量開賣，特別呼應母親節送禮需求，打造兼具心意與實用價值的回饋選擇。圖／萊爾富提供
萊爾富「金運卡」即日起至7月21日限量開賣，特別呼應母親節送禮需求，打造兼具心意與實用價值的回饋選擇。圖／萊爾富提供

萊爾富「金運卡」採單一面額設計，每張內含新台幣800元本金條碼與88元購物金條碼，即日起至7月21日限量開賣，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「金運卡」採單一面額設計，每張內含新台幣800元本金條碼與88元購物金條碼，即日起至7月21日限量開賣，售完為止。圖／萊爾富提供

迎接母親節，萊爾富限量推出「金運卡」幫媽媽存好運，5月9日至5月11日Hi Café指定咖啡買一送一。圖／萊爾富提供
迎接母親節，萊爾富限量推出「金運卡」幫媽媽存好運，5月9日至5月11日Hi Café指定咖啡買一送一。圖／萊爾富提供

巧克力 母親節 節日 萊爾富

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