桃園推7大珍珠海岸主題遊程 報名還可抽新周邊「舒華樂桃桃」行李箱

夏季將至，桃園市觀旅局推出7大珍珠海岸主題遊程，行程橫跨山、河、海，玩法更加豐富多元，還有「279超值好禮套票」限量開賣，還有桃園觀光大使葉舒華的全新周邊「舒華樂桃桃」行李箱，只要報名參加「珍珠海岸」主題遊程就有機會抽中。

今年桃園珍珠海岸遊程除了原本的牽罟、石滬及藻礁導覽，新推出「山海大三元」挑戰，可以到後湖溪划獨木舟，或是騎電輔車馳騁海岸線，也可登上「五酒桶山」眺望大海與飛機起降，還能坐上大王蓮體驗「輕功水上漂」。想要深度暢遊珍珠海岸，可以購買遊程，就有專業導覽帶路玩在地。

觀旅局表示，喜好自由行的旅客，可以購買「桃園珍珠海岸好禮套票」，只要279元即可獲得價值超過600元的超值內容，可自由兌換於單車租賃、餐飲、手作體驗及精選伴手禮。

另外，市府陸續推出桃園觀光大使葉舒華系列周邊如小卡及桌曆，大受歡迎，全新周邊「舒華樂桃桃」行李箱也登場，好禮包結合舒華故鄉的楊梅仙草茶、底蘊深厚的大龍門茶球與純淨的珍珠海岸蜂蜜，以及舒華相關夢幻逸品，包含質感滿分的舒華形象照筆記本、極具收藏價值的13區全套紀念小卡、手機輕觸即可播放專屬宣傳影片的科技NFC鑰匙圈。

劉克襄分享喜愛珍珠海岸的三個理由，一、補齊地圖上的空白，珍珠海岸就像是「沙漠上的綠洲」，親自來探索這裡，等於是把整個海岸線「失落的一角」給補齊。二、可以獲得滿滿的成就感，他曾曾幾次帶領二、三十人的團體，利用高鐵、火車、捷運、客運，甚至結合走路與騎單車來完成。三、是節能減碳的旅行，在交通資源不如台北的狀況下都能完成，那全台灣的節能減碳的旅行可以從珍珠海岸開始。

桃園市長張善政表示，珍珠海岸是從竹圍漁港到永安漁港，有一連串的景點，非常值得細細品味，套票物超所值，過去桃園曾被批評最不好玩，但現在已經不一樣，全家大小來走一走絕對不虛此行。

桃園觀光大使葉舒華的全新周邊「舒華樂桃桃」行李箱，只要報名參加「珍珠海岸」主題遊程就有機會抽中。記者江婉儀／攝影