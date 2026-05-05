KUROMI、吉伊卡哇、蠟筆小新一次收集！7-ELEVEN限定角色甜點開賣

今夏角色甜點大戰正式開打！7‑ELEVEN即日起推出4款期間限定話題甜點，集結KUROMI、吉伊卡哇與蠟筆小新三大超人氣角色，不僅主打療癒造型與多元口味，更加入隨機貼紙、造型小叉子等收藏周邊，打造「好吃也能收藏」的雙重樂趣。

此次推出的角色甜點橫跨日式、台式與經典點心文化，從精緻和菓子、傳統麻糬到消暑系涼品一次到位，即日起於全台門市限量販售。

人氣角色KUROMI化身立體造型和菓子，首次以日本便利商店人氣商品形式登台。甜點採日本製造工藝，Q彈柔軟外皮包裹細緻白豆沙內餡，口感綿密滑順、甜而不膩。全系列共有8款表情設計，每份內含兩款不同表情並隨機附贈角色貼紙1張，開箱充滿驚喜。

療癒系人氣角色吉伊卡哇則推出全新花生粉麻糬，以濃郁花生粉搭配Q彈麻糬，呈現香氣與口感雙重層次。最大亮點是將作品中的經典「討伐棒」轉化為實用造型小叉子，每盒隨機附贈粉色或藍色版本1支，並附收藏貼紙1張（全套6款）。

經典動畫角色蠟筆小新則化身夏日清爽系甜品。仙草凍選用台灣在地仙草乾慢火熬煮，香氣自然、口感滑順；愛玉凍主打清爽滑嫩風味，成為炎夏解膩首選。兩款商品皆融入角色包裝設計，仙草凍隨機附郵票貼紙、愛玉凍隨機附姓名貼，貼紙全套共7款（含隱藏版）。

即起於全台7-ELEVEN門市開賣，KUROMI造型和菓子109元／件（5/12前第二件省10元），吉伊卡哇花生麻糬59元／件（5/12前第二件省10元），蠟筆小新仙草凍／愛玉凍40元／件。

KUROMI化身立體造型和菓子，日本製造呈現細緻工藝，Q彈外皮包裹綿密白豆沙內餡，甜而不膩，每份隨機附贈角色貼紙。圖/SUNFRIEND MOUTH提供

蠟筆小新清爽系台味甜品登場！仙草凍慢火熬煮、口感滑順，愛玉凍清爽滑嫩；每盒隨機附贈貼紙1款，全套共7款增添收藏樂趣。圖/SUNFRIEND MOUTH提供