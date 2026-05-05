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台日指標書店「松菸對決」TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店進駐松菸
來自日本的TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店即將落腳松菸，預計於5月16日開幕，而此地同時也有誠品全台唯一的24小時書店誠品松菸店，TSUTAYA BOOKSTORE選址松菸開設全台首間直營店，將是一場台日指標書店的「正面對決」。
目前在台有12家據點的TSUTAYA BOOKSTORE為日本Culture Convenience Club（CCC）集團旗下的生活提案品牌，過去在台展店據點多採與台灣業者合作的加盟模式（像是潤泰集團、中環集團、忠泰集團合作的加盟模式）。即將開幕的台灣第13家據點、松菸店為TSUTAYA BOOKSTORE於海外設立的首間直營門市。
TSUTAYA BOOKSTORE松菸店根據臺灣蔦屋顯示的地址為：台北市信義區光復南路133號1樓A7E102（松山文創園區東向製菸工廠）。
松菸店採直營模式，這代表集團更能直接的將日本最新的店舖提案、選品邏輯與服務流程原汁原味的導入台灣。根據徵才資訊，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店也將導入「SHARE LOUNGE」共享空間。
TSUTAYA BOOKSTORE指出，松菸店將融合日本事業精神與台灣在地文化，致力打造嶄新的文化交流平台。未來將透過展覽、講座與品牌合作，串聯創作者與產業資源，期望成為城市中具指標性的文化節點。
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