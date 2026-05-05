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妮可基嫚美成一道閃電、瑪丹娜致敬超現實名畫 Met Gala大曬天后氣場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑪丹娜。圖／法新社提供
瑪丹娜。圖／法新社提供

2026 Met Gala於紐約大都會博物館隆重登場，年度主題為「Costume Art」（服裝藝術）、而Dress Code則為「Fashion is Art」（時尚即藝術），將服飾推升至藝術殿堂。紅毯上星光燦爛，不僅BLACKPINK全員到齊，三大天后妮可基嫚（Nicole Kidman）、瑪丹娜（Madonna）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）皆躬逢其盛，包含Stephen Curry夫妻與小威廉絲、巨石強森（Dwayne Johnson）等體育明星亦共襄盛舉，展現服裝、名流晚宴與當代藝術的跨界對話。

三位天后級影視巨星以強大氣場演繹藝術經典。瑪丹娜身上的服裝出自Saint Laurent之手，並從超現實藝術家Leonora Carrington的名畫《The Temptation of St. Anthony》為靈感，以表演藝術還原經典。Nicole Kidman選擇了CHANEL紅色亮片刺繡禮服，並配戴一只OMEGA的1982年原型Manhattan骨董表，禮服點綴以大量紅色羽毛、烏干紗花卉，歷經800小時淬鍊，加上紅色閃耀氣場，每一個回眸、每一個步伐都讓Nicole Kidman如閃電般令人驚艷。Julianne Moore則像是從美國藝術家John Singer Sargent畫作《X夫人肖像》裡穿越到現實時空的真人X夫人，只見她穿上一套Bottega Veneta黑色摩登小洋裝，不僅復刻畫作中的優雅內斂，也將極簡主義發揮得淋漓盡致。

BLACKPINK四位成員今年驚喜合體，再次擴張其在全球時尚版圖的影響力。身兼聯合主席的LISA身穿設計師品牌Robert Wun雲惟俊的訂製禮服，耗時2,860小時手工、鑲嵌以66,960顆Swarovski水鑽；服裝更將LISA本人手臂以3D列印再現為四臂造型、致敬泰式傳統舞蹈、戲劇效果十足。JISOO以Dior無肩帶直筒禮服亮相，全幅花園意境刺繡盡顯夢幻。JENNIE的CHANEL平口長禮服則耗時540小時，以15,000個刺繡元素交織出深淺藍色葉片，深淺不光的藍色光芒閃耀之際、多目搶眼。ROSÉ則以Saint Laurent黑色禮服搭配Tiffany & Co. Blue Book系列Hidden Garden珠寶，尤其胸前的鑽石項鍊與手上逾7克拉枕形切割鑽石戒指，相映生輝。

另一邊南韓女團Aespa也不遑多讓，身為Prada品牌大使的Karina選擇了一套Tablier系列白色緞面長裙，揉合韓服結構並綴以噴漆珠飾與水晶，外披黑色皮革大衣搭配白金鑲嵌橄欖石、紫水晶耳環，剛柔並濟；日前才成為GUCCI全球品牌大使的寧藝卓（NingNing）則換上了Gucci訂製禮服，以立體雕塑感的百褶絲質歐根紗與水鑽刺繡層疊，如花朵般綻放。

除此之外，不少體育明星也受邀參加晚宴，包含Stephen Curry夫妻連袂演繹Balenciaga明暗對比美學，小威廉絲化身希臘女神，銀色閃亮禮服搭配Audemars Piguet皇家橡樹腕表英氣十足。巨石強森以褶裙套裝打破性別框架，左手並戴上一款佩戴價值330萬美元的Jacob & Co. Billionaire III鑽表，鑲嵌高達129.61克拉鑽石，歌壇新星Sombr則披上Valentino手工縫製500小時的銀灰色薄紗，以中性美學、呈現不較現場任一位女星遜色的華麗飄逸。

Stephen Curry與太太Ayesha Curry。圖／Balenciaga提供
Stephen Curry與太太Ayesha Curry。圖／Balenciaga提供

Aespa女團成員、GUCCI全球品牌大使NingNing。圖／GUCCI提供
Aespa女團成員、GUCCI全球品牌大使NingNing。圖／GUCCI提供

小威廉絲Serena Williams宛如化身希臘女神、「銀」光閃閃，手上並配戴Audemars Piguet的皇家橡樹表款。
小威廉絲Serena Williams宛如化身希臘女神、「銀」光閃閃，手上並配戴Audemars Piguet的皇家橡樹表款。

Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供
Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供

LISA。圖／路透社提供
LISA。圖／路透社提供

Nicole Kidman的CHANEL紅色亮片刺繡長禮服，在行走間如閃電般令人驚艷。圖／CHANEL提供
Nicole Kidman的CHANEL紅色亮片刺繡長禮服，在行走間如閃電般令人驚艷。圖／CHANEL提供

BLACKPINK團員Jennie。圖／CHANEL提供
BLACKPINK團員Jennie。圖／CHANEL提供

Aespa女團成員Karina。圖／Prada提供
Aespa女團成員Karina。圖／Prada提供

ROSÉ身穿Saint Laurent配戴Tiffany高級珠寶出席Met Gala 2026。圖／Tiffany提供
ROSÉ身穿Saint Laurent配戴Tiffany高級珠寶出席Met Gala 2026。圖／Tiffany提供

JISOO身穿Dior的無肩帶露背直筒禮服，散發花園般清新幻夢。圖／DIOR提供
JISOO身穿Dior的無肩帶露背直筒禮服，散發花園般清新幻夢。圖／DIOR提供

妮可基嫚 瑪丹娜 品牌

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