妮可基嫚美成一道閃電、瑪丹娜致敬超現實名畫 Met Gala大曬天后氣場

2026 Met Gala於紐約大都會博物館隆重登場，年度主題為「Costume Art」（服裝藝術）、而Dress Code則為「Fashion is Art」（時尚即藝術），將服飾推升至藝術殿堂。紅毯上星光燦爛，不僅BLACKPINK全員到齊，三大天后妮可基嫚（Nicole Kidman）、瑪丹娜（Madonna）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）皆躬逢其盛，包含Stephen Curry夫妻與小威廉絲、巨石強森（Dwayne Johnson）等體育明星亦共襄盛舉，展現服裝、名流晚宴與當代藝術的跨界對話。

三位天后級影視巨星以強大氣場演繹藝術經典。瑪丹娜身上的服裝出自Saint Laurent之手，並從超現實藝術家Leonora Carrington的名畫《The Temptation of St. Anthony》為靈感，以表演藝術還原經典。Nicole Kidman選擇了CHANEL紅色亮片刺繡禮服，並配戴一只OMEGA的1982年原型Manhattan骨董表，禮服點綴以大量紅色羽毛、烏干紗花卉，歷經800小時淬鍊，加上紅色閃耀氣場，每一個回眸、每一個步伐都讓Nicole Kidman如閃電般令人驚艷。Julianne Moore則像是從美國藝術家John Singer Sargent畫作《X夫人肖像》裡穿越到現實時空的真人X夫人，只見她穿上一套Bottega Veneta黑色摩登小洋裝，不僅復刻畫作中的優雅內斂，也將極簡主義發揮得淋漓盡致。

BLACKPINK四位成員今年驚喜合體，再次擴張其在全球時尚版圖的影響力。身兼聯合主席的LISA身穿設計師品牌Robert Wun雲惟俊的訂製禮服，耗時2,860小時手工、鑲嵌以66,960顆Swarovski水鑽；服裝更將LISA本人手臂以3D列印再現為四臂造型、致敬泰式傳統舞蹈、戲劇效果十足。JISOO以Dior無肩帶直筒禮服亮相，全幅花園意境刺繡盡顯夢幻。JENNIE的CHANEL平口長禮服則耗時540小時，以15,000個刺繡元素交織出深淺藍色葉片，深淺不光的藍色光芒閃耀之際、多目搶眼。ROSÉ則以Saint Laurent黑色禮服搭配Tiffany & Co. Blue Book系列Hidden Garden珠寶，尤其胸前的鑽石項鍊與手上逾7克拉枕形切割鑽石戒指，相映生輝。

另一邊南韓女團Aespa也不遑多讓，身為Prada品牌大使的Karina選擇了一套Tablier系列白色緞面長裙，揉合韓服結構並綴以噴漆珠飾與水晶，外披黑色皮革大衣搭配白金鑲嵌橄欖石、紫水晶耳環，剛柔並濟；日前才成為GUCCI全球品牌大使的寧藝卓（NingNing）則換上了Gucci訂製禮服，以立體雕塑感的百褶絲質歐根紗與水鑽刺繡層疊，如花朵般綻放。

除此之外，不少體育明星也受邀參加晚宴，包含Stephen Curry夫妻連袂演繹Balenciaga明暗對比美學，小威廉絲化身希臘女神，銀色閃亮禮服搭配Audemars Piguet皇家橡樹腕表英氣十足。巨石強森以褶裙套裝打破性別框架，左手並戴上一款佩戴價值330萬美元的Jacob & Co. Billionaire III鑽表，鑲嵌高達129.61克拉鑽石，歌壇新星Sombr則披上Valentino手工縫製500小時的銀灰色薄紗，以中性美學、呈現不較現場任一位女星遜色的華麗飄逸。

Stephen Curry與太太Ayesha Curry。圖／Balenciaga提供

Aespa女團成員、GUCCI全球品牌大使NingNing。圖／GUCCI提供

小威廉絲Serena Williams宛如化身希臘女神、「銀」光閃閃，手上並配戴Audemars Piguet的皇家橡樹表款。

Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供

LISA。圖／路透社提供

Nicole Kidman的CHANEL紅色亮片刺繡長禮服，在行走間如閃電般令人驚艷。圖／CHANEL提供

BLACKPINK團員Jennie。圖／CHANEL提供

Aespa女團成員Karina。圖／Prada提供

ROSÉ身穿Saint Laurent配戴Tiffany高級珠寶出席Met Gala 2026。圖／Tiffany提供