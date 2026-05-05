25分鐘高空看香港夜景！昂坪360解鎖夜間纜車 台灣旅客買一送一

迎接20周年里程碑，香港人氣高空地標昂坪360首度推出期間限定「夜間纜車」，僅開放暑假指定周末共8天夜航，旅客可在5.7公里高空俯瞰香港璀璨夜色，同步見證天壇大佛夜間亮燈奇景。配合周年慶典，另針對台灣市場推出纜車來回票買一送一優惠，成為今年暑假赴港最受矚目的旅遊亮點之一。

被多家國際媒體評選為「世界十大最佳纜車」之一的昂坪360，自2006年啟用以來，以日間山海景觀聞名。今年暑假首次將營運時間延伸至夜晚，推出霓虹燈主題夜間纜車。夜航期間，所有車廂將加入光影設計，25分鐘旅程從東涌一路滑行至昂坪，旅客可由高空視角同時欣賞大嶼山山海輪廓與逐漸亮起的香港城市燈火，打造全新夜遊體驗。

夜間纜車僅限8天，分別為7月17、18、25、26日，以及8月1、2、8、9日。此外，20周年活動的另一亮點，是天壇大佛及階梯首次於夜間纜車活動期間同步亮燈。昂坪市集也將點亮港式霓虹燈街景，並安排戶外音樂演出，打造沉浸式香港夏夜氛圍。

旅客白天可造訪寶蓮禪寺與昂坪市集，夜晚則轉換為光影場景，從高空俯瞰亮燈大佛與霓虹市集交織畫面，形成截然不同的雙時段旅遊體驗，也讓大嶼山從「半日遊」升級為完整夜遊行程。

隨著台灣旅客訪港人次回升，昂坪360指出，2025年台灣旅客到訪量較前年成長約33%，顯示高空觀景體驗持續受到青睞。為回饋台灣市場，周年慶同步推出旅展專屬優惠：標準來回纜車票買一送一，加碼「兩人起跳自由配」彈性票價方案，購買期間自即日起至5月31日，可使用至9月30日（維修期除外），數量有限，售完為止。

昂坪360銷售及營收總管謝鈞宇表示，2025年到訪人次較前年成長約33%，期盼今年能再創新高。圖/昂坪360提供

為歡慶20周年，香港昂坪360首度推出期間限定霓虹燈主題夜間纜車，從高空視角重新詮釋香港夜色魅力。圖/昂坪360提供