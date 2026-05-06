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「XXXXXL」膨脹美學席捲全球！圓潤的魔法 波特羅特展全通路啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
除原有的udn售票網與KKday外，「圓潤的魔法 波特羅特展」亦同步於Klook、ibon、OPENTIX、博客來及全家便利商店等平台正式啟售。圖／《自畫像》Fernando Botero, Self Portrait, 1975
除原有的udn售票網與KKday外，「圓潤的魔法 波特羅特展」亦同步於Klook、ibon、OPENTIX、博客來及全家便利商店等平台正式啟售。圖／《自畫像》Fernando Botero, Self Portrait, 1975

今年暑假備受期待的「圓潤的魔法 波特羅特展」將於6月19日登場，匯集高達118件精彩作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑，展現費爾南多．波特羅（Fernando Botero）不同時期的創作脈絡與風格作品，並以他獨樹一幟的「圓滾滾」主義貫穿所有創作，從動物、靜物、人物肖像到宗教題材，呈現出巧妙的幽默感，讓觀眾一眼難忘；而展覽自開賣以來廣受關注與好評，昨日（4日）起全面開放多元購票管道，除原有的udn售票網與KKday外，亦同步於Klook、ibon、OPENTIX、博客來全家便利商店等平台正式啟售，提供優惠的預售單雙人票、語音導覽套票以及導覽手冊套票……等豐富的購票選擇，更有專屬年輕學子優惠的文化幣青春票100元（需全額使用文化幣折抵），邀請各位民眾把握預售期的購票優惠，千萬別錯過欣賞今夏最療癒的藝術盛事。

博客來 全家便利商店 暑假

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