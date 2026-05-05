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超可愛包包吊飾歡慶母親節 FENDI獻禮 最想要輕便保暖的斗篷和刺繡包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供
FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供

歡慶母親節到來，FENDI特別精選多款經典服飾與配件，以羅馬工藝美學與當代設計語彙，致敬在日常中兼具力量與柔美的母親。從實用百搭的包袋到點綴造型的配飾，每一樣皆承載滿滿心意，為節日獻上恰到好處的溫柔驚喜。

By The Way Soft包款是品牌實用主義與優雅美學的完美結合，以柔軟輕盈的輪廓重塑經典波士頓包型，選用柔軟小牛皮或FF提花面料打造，可輕鬆折疊攜帶。搭配可調式拆卸肩帶與金色五金點綴，共有手提、肩背、斜挎三種配戴方式，內部空間寬敞，能容納手機、短夾、化妝品等日常必需品，實用與美感兼備，是職場與日常都能輕鬆駕馭的首選包款。

Peekaboo Floral À Jour則是經典Peekaboo的最新演繹。標誌性的雙扭鎖與「藏與露」的設計哲學，柔和卡布奇諾色調讀頂級小牛皮點綴精緻鏤空花卉刺繡，無論手提或斜挎，都能在低調中流露高訂工藝質感，完美詮釋優雅的女性氣質。包包寫著媽媽名字的Mamma Baguette推出粉紅與天藍色等溫柔雅緻的色彩，以柔軟如絲綢般的納帕皮革打造，裝飾超大FF金屬釦飾，搭配抽繩收納與磁扣，可拆卸肩帶實現肩背、斜背自由切換。

而當紅的包包吊飾，首推Itina FENDI吊飾，以可愛的立體小夠造型穿上猶如甜甜圈的游泳圈；Emma珍藏版吊飾以細膩工藝還原經典好朋友角色，細節精緻可愛；Wrappy吊飾以雙面真絲製作，可作領巾、髮帶或包綁帶，輕鬆點亮整體造型。而便於攜帶的羊毛斗篷以柔軟溫潤的羊毛面料打造，兼具保暖性與時髦度，無論搭配洋裝、褲裝都能瞬間為日常穿搭增添高級質感與溫柔氣息。

Peekaboo Floral À Jour包，18萬8,000元。圖／FENDI提供
Peekaboo Floral À Jour包，18萬8,000元。圖／FENDI提供

By The Way Soft包，61,200元。圖／FENDI提供
By The Way Soft包，61,200元。圖／FENDI提供

Wrappy吊飾，22,500元。圖／FENDI提供
Wrappy吊飾，22,500元。圖／FENDI提供

Emma珍藏版吊飾，65,200元。圖／FENDI提供
Emma珍藏版吊飾，65,200元。圖／FENDI提供

Fendigraphy髮夾，14,200元。圖／FENDI提供
Fendigraphy髮夾，14,200元。圖／FENDI提供

FENDI Gardening圍巾，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI Gardening圍巾，20,000元。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象粉紅色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI 2026年母親節形象粉紅色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供

Itina FENDI吊飾，24,200元。圖／FENDI提供
Itina FENDI吊飾，24,200元。圖／FENDI提供

羊毛斗篷，63,200元。圖／FENDI提供
羊毛斗篷，63,200元。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供
FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象嫩綠色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI 2026年母親節形象嫩綠色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供
FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供

波士頓 節日 羅馬

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