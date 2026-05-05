超可愛包包吊飾歡慶母親節 FENDI獻禮 最想要輕便保暖的斗篷和刺繡包

歡慶母親節到來，FENDI特別精選多款經典服飾與配件，以羅馬工藝美學與當代設計語彙，致敬在日常中兼具力量與柔美的母親。從實用百搭的包袋到點綴造型的配飾，每一樣皆承載滿滿心意，為節日獻上恰到好處的溫柔驚喜。

By The Way Soft包款是品牌實用主義與優雅美學的完美結合，以柔軟輕盈的輪廓重塑經典波士頓包型，選用柔軟小牛皮或FF提花面料打造，可輕鬆折疊攜帶。搭配可調式拆卸肩帶與金色五金點綴，共有手提、肩背、斜挎三種配戴方式，內部空間寬敞，能容納手機、短夾、化妝品等日常必需品，實用與美感兼備，是職場與日常都能輕鬆駕馭的首選包款。

Peekaboo Floral À Jour則是經典Peekaboo的最新演繹。標誌性的雙扭鎖與「藏與露」的設計哲學，柔和卡布奇諾色調讀頂級小牛皮點綴精緻鏤空花卉刺繡，無論手提或斜挎，都能在低調中流露高訂工藝質感，完美詮釋優雅的女性氣質。包包寫著媽媽名字的Mamma Baguette推出粉紅與天藍色等溫柔雅緻的色彩，以柔軟如絲綢般的納帕皮革打造，裝飾超大FF金屬釦飾，搭配抽繩收納與磁扣，可拆卸肩帶實現肩背、斜背自由切換。

而當紅的包包吊飾，首推Itina FENDI吊飾，以可愛的立體小夠造型穿上猶如甜甜圈的游泳圈；Emma珍藏版吊飾以細膩工藝還原經典好朋友角色，細節精緻可愛；Wrappy吊飾以雙面真絲製作，可作領巾、髮帶或包綁帶，輕鬆點亮整體造型。而便於攜帶的羊毛斗篷以柔軟溫潤的羊毛面料打造，兼具保暖性與時髦度，無論搭配洋裝、褲裝都能瞬間為日常穿搭增添高級質感與溫柔氣息。

Peekaboo Floral À Jour包，18萬8,000元。圖／FENDI提供

By The Way Soft包，61,200元。圖／FENDI提供

Wrappy吊飾，22,500元。圖／FENDI提供

Emma珍藏版吊飾，65,200元。圖／FENDI提供

Fendigraphy髮夾，14,200元。圖／FENDI提供

FENDI Gardening圍巾，20,000元。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象粉紅色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供

Itina FENDI吊飾，24,200元。圖／FENDI提供

羊毛斗篷，63,200元。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象。圖／FENDI提供

FENDI 2026年母親節形象嫩綠色Mamma Baguette包。圖／FENDI提供