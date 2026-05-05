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全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家化身母親節外送特勤！FamiNow空運康乃馨限時免運外送。全家／提供
全家化身母親節外送特勤！FamiNow空運康乃馨限時免運外送。全家／提供

屬於媽咪的專屬節日即將到來，全家（5903）精心準備母親節質感贈禮選擇，成為你的寵媽神隊友。為助攻子女「花」點心思製造驚喜，「全家」首次集結全台4400間店舖販售康乃馨花束，讓巷口「全家」成為你的質感花店。5月6日起，全台全家便利商店開賣紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束寵愛價 119 元，包裝盒身更印有「愛的留言板」供書寫祝福，絕對是道盡感謝心意的好選擇。

送上母親節心意就用FamiNow外送！5月8日-5月10日，FamiNow推出限時「滿 99 元免運」優惠，等同「買一朵花就免運」，即使遠在天邊，「全家」也能幫消費者將感謝送到媽咪手邊。此外，購買康乃馨還可享指定補品加價購優惠，「大研生醫黑棗補鐵精華飲」加價購只需 88 元（原價 165 元），「桂格養氣人蔘雞精」加價購只需 39 元（原價 75 元），讓愛心與健康一次到位。

迎接周末及溫馨佳節到來，慰勞辛苦的職場媽咪們，從日常的一杯好咖啡開始。最具巧思與質感心意的送禮，首推Let's Café新品「Fresh Cube咖啡磚」，限量推出「日嚐時光咖啡磚」(550元/6入)、「佐餐食刻咖啡磚」(550元/6入)及與芬蘭治癒卡通人物Moomin聯名的「嚕嚕米夥伴咖啡磚」(350元/3入)三款精緻禮盒，真空小方塊包裝技術，搭配附贈的濾紙套組，在家也能喝到職人等級的現磨風味。搭配「全家」APP集章趣活動，即日起至5/26，購買/兌換指定現調飲品可累積章數，集滿 10 章最高可享咖啡磚半價兌換優惠。

5/5起，「全家」旗下時尚品牌Convenience Wear開賣與丹麥花藝藝術家 Nicolai Bergmann所創立的「Nicolai Bergmann Flowers & Design」品牌（以下簡稱 Nicolai Bergmann）重量級聯名的「今治毛巾手帕」，以 Nicolai Bergmann 經典的花盒設計為靈感，以今治毛巾的編織工藝，呈現出花瓣層疊與色彩漸層等 Nicolai Bergmann 花藝設計的特色。

款式包含將花盒意象融入設計的「花卉款」與運用花朵色彩優雅美感的「漸變款」，將「日常的感謝」融入生活用品中，每款售價 179 元，民眾可於指定「全家」店舖或全家行動購購買，亦可透過「全家」APP地圖趣的「Convenience Wear地圖」，查找鄰近販售店舖。母親節贈禮除了鮮花及咖啡，兼具設計品味與質感的日常單品，不僅是點綴日常的美好，更是傳遞心意最具品味的選擇。

母親節

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