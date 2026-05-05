轉型倒數！米其林一星團隊打造、Bar Impromptu經營3年 5/30熄燈

2023年3月開幕、由連續5年拿下「500盤」肯定、連續7年蟬聯《臺灣米其林指南》一星殊榮的「Impromptu by Paul Lee」團隊打造的「Bar Impromptu」，即將在5月30日吹起熄燈號，結束為期3年多的營運。「Bar Impromptu」透過社群媒體表示，「隨著時光沉澱，Bar Impromptu 將於5月30日結束這個篇章，進入下一階段的醞釀。」

僅有11個座位的「Bar Impromptu」，是全台極少數由米其林一星餐廳所打造的酒吧品牌，空間私密、簡約而溫暖。酒單以Modern Classic為主軸，每3個月更新酒單，皆選用頂級經典酒款做為基酒，凸顯深厚而講究的調酒底蘊。

來自星廚Paul Lee的各式私房下酒菜，更是「Bar Impromptu」亮點，許多菜色的創作起源，都來自主廚生活中的靈感。其中一道「炙燒和牛鮑魚維力炸醬麵」，更於2023年獲得「500盤」肯定，評審葉曉甄指出：「醬汁主廚Paul加入自己的醬料重新詮釋，半熟蛋和燉煮的鹿兒島A5和牛和南非鮑魚，增加了麵食的層次和豐富度，既是主食、又是宵夜。」

據了解，這次「Bar Impromptu」選擇告別市場，是基於集團轉型與未來品牌佈局的整體考量。豊漁餐飲集團表示，對整體空間另有規劃，會納入集團整體品牌布局，朝新的營運形式進行規劃，「但目前細節仍在評估中；精彩專業的調酒在『Impromptu by Paul Lee』的cocktail pairing依然可以喝得到。」

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