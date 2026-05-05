全支付綁CUBE信用卡最高享7%回饋 日韓跨境支付免1.5%手續費

全支付宣布與國泰世華銀行展開全方位深度合作，整合「消費回饋」、「點數折抵」與「跨境支付」3大面向，鎖定全台超過700萬名用戶，打造更便利的數位金融體驗。其中，國泰世華CUBE信用卡權益同步擴張，用戶只需透過CUBE App切換至「全支付」專屬方案，即可於全聯及全台逾37萬個合作據點，以全支付綁定CUBE信用卡消費，享最高2%小樹點(信用卡)回饋。配合活動加碼，即日起至6月28日，指定通路透過全支付綁定國泰世華信用卡消費，筆筆再享5%全點回饋，合計最高回饋可達7%。

在點數應用上，全支付首度導入跨平台即時折抵機制，整合「全點」與「小樹點(信用卡)」，用戶於結帳時可直接勾選折抵，最高可達單筆100%全額折抵，突破過往使用限制，透過「全點優先折抵、小樹點接續抵付」雙點生態圈分工運作，強化點數即時變現能力。

跨境支付方面，全支付亦完成關鍵升級，正式支援綁定信用卡進行海外交易，並提供免1.5%海外交易手續費優惠，首波開放綁定國泰世華信用卡，鎖定日本、韓國旅遊市場。即日起至6月30日，海外消費筆筆享3.5%全點回饋，新戶日本消費再享加碼5%回饋，並推出滿額贈點，5月5日14:00起至6月30日消費滿3,000元再贈120全點；韓國則提供單筆滿萬元最高8.5%回饋，整體最高回饋可達15%。