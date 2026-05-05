迷客夏×MIND.A.DAY「5款超萌週邊」超可愛！再睡5分鐘推宇宙系新品

連鎖手搖飲「迷客夏」今年攜手韓國原創IP「MIND.A.DAY」，推出5款超萌限量聯名商品與週邊。5月6日至5月12日期間，凡至活動門市現場購買任2杯「果然荔夏」系列新品，即贈限量「MIND.A.DAY 迷之喵盲袋貼紙」，另外購買任兩杯L杯飲品，則可加購MIND.A.DAY聯名週邊，包括有「造型環保杯（夏日喵迷、迷之喵喵款）」、「布偶飲料袋（吉荔喵、迷之喵款）」、「寵物圍兜兜（吉荔喵、迷之喵款）」與「雙杯保冷袋（吉荔喵、迷之喵款）」，加購價各為399、159、129、29元。

迷客夏本季也推出全新「果然荔夏」與夏季限定飲品，包括有「荔荔茉莉」、「荔荔蜜桃椰果」與「荔多鮮奶果昔」，還有「夏嶼果茶」、「蔗杯紅柚凍飲」及回歸的蜜桃與芒果系列飲品。5月13日至5月19日於一般門市現場購買「荔荔茉莉」、「荔多鮮奶果昔」免費加料「荔荔椰果」1份；5月20日至5月26日於一般門市現場購買夏季限定蜜桃及芒果系列，指定飲品享「單杯現折10元」。6月18日至6月21日在一般門市現場購買「醇濃鮮奶茶」系列指定飲品 M 杯」加「夏季限定蜜桃/芒果系列」，享組合價2杯99元。

YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」今年迎來品牌6周年，以「療癒宇宙航站」為主題，自5月10日至 6月30日推出2款限定周年飲品。5月10日至6月9日推出的「黑桑莓莓沙沙」，選用台灣在地桑椹藍莓醬，加入特殊調製的巨峰葡萄果漿，搭配四季金萱與檸檬風味水果凍，打造出酸甜口感與神秘氣息，每杯80元；6月10日至6月30日推出的「香橙可可沙沙」，以太空與太陽光的顏色為靈感，選用荷蘭可可粉，搭配日本橘皮絲，融合日安紅製成綿密冰沙，最後搭配鮮奶油與可可粉，帶來甜點系飲品體驗，每杯85元。

再睡5分鐘本次也推出一系列全新週邊，包括有「NAP TEA 磁吸燈牌盲盒-日常系列」、「NAP TEA 品牌造型馬克杯」，還有聯名「3點1刻」所推出的「再睡5分鐘｜3點1刻－焙茶奶茶沖泡包」、「再睡5分鐘｜3點1刻－蕎麥奶茶沖泡包」與「再睡5分鐘｜3點1刻－六週年限定馬克杯沖泡禮盒」。5月10日起，至全台門市購買6周年限定飲品、商品，或於門市打卡出示，即可領取限量「NAP TEA 宇航員許可證」，完成集點任務即可兌換「飲品全品項買1送1」。

再睡5分鐘推出「NAP TEA 品牌造型馬克杯」等週邊商品。圖／再睡5分鐘提供

迷客夏推出荔多鮮奶果昔、荔荔茉莉等限定新品。圖／迷客夏提供