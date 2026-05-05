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挺LGBTQ+！Apple全新驕傲特別版錶環亮相 11種彩虹色調交織活力滿滿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Apple Watch驕傲特別版運動型錶環、錶面，以及iPhone與iPad桌布，採用充滿喜悅與活力的設計，在驕傲月及更多日子裡，為全球LGBTQ+社群喝采。圖／Apple提供
全新Apple Watch驕傲特別版運動型錶環、錶面，以及iPhone與iPad桌布，採用充滿喜悅與活力的設計，在驕傲月及更多日子裡，為全球LGBTQ+社群喝采。圖／Apple提供

Apple今亮相全新Apple Watch驕傲特別版運動型錶環、專屬錶面，以及iPhoneiPad桌布，在6月驕傲月正式來臨前，展現品牌對多元、公平與包容性的堅定承諾，為全球LGBTQ+社群喝采。此外，Apple也持續透過實質資助，支持為LGBTQ+社群提供關鍵服務的國際組織。

今年的驕傲特別版運動型錶環錶帶，採用11種彩虹色調的尼龍紗線編織而成，結合精緻工法使色彩之間自然交融，營造出具備層次感與流動感的視覺效果。整體設計充滿喜悅與活力，象徵LGBTQ+社群內每個個體獨特的生命光譜，核心理念在於展現族群的身分多樣性。

為了與錶帶相互呼應，Apple同步推出Pride Luminance錶面，提供「放射式」與「垂直式」2種幾何樣式，其中放射式呈現與時標對齊的色彩光束，垂直式則呼應編織圖樣的彩色線條。此外，使用者能自由調整色彩設定，展現個人獨特風格。iPhone與iPad桌布亦延續相同的動感設計風格，並同樣支援色彩自訂。

全新驕傲特別版運動型錶環提供40公釐、42公釐及46公釐3種尺寸，建議售價3,100元。即日起消費者可前往Apple官網或Apple Store app訂購，實體零售門市則將於本週稍晚開始供貨。而想要擁有全新桌布與錶面的用戶要稍等一下，Pride Luminance系列將隨系統更新一同推出，使用者更新至watchOS 26.5、iOS 26.5和iPadOS 26.5後，即可加入錶面圖庫與背景圖片圖庫。

新桌布設計讓Apple Watch使用者可運用更多色彩選項，為錶面及搭配的iPhone與iPad桌布自訂專屬風格，展現個人與社群特色。圖／Apple提供
新桌布設計讓Apple Watch使用者可運用更多色彩選項，為錶面及搭配的iPhone與iPad桌布自訂專屬風格，展現個人與社群特色。圖／Apple提供

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