臘味、生煎包、大雲吞、...香港2026必比登10大熱門店家

去香港想吃的太多 胃卻只有一個怎麼辦？

香港之所以被譽為美食之都，是因為這座城市對味道有種近乎偏執的堅持。無論是中西交融的極致考究，還是隱身巷弄、將單一菜式做到爐火純青的庶民職人，都讓這片土地的香氣從不間斷。去香港旅遊，腦袋裡想的通常是茶餐廳的西多士、油亮亮的深井燒鵝，或是那口剛出爐的酥脆蛋塔。但行程就這麼幾天，胃袋的「扣打」真的有限，到底是該頂著大太陽去排九記牛腩，還是下飛機就衝尖沙咀買那份噴汁的祥興記生煎包？

為了不讓你把寶貴假期浪費在糾結上，隨著2026年必比登推介（Bib Gourmand）名單公布，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對最新入選「必比登推介」的70間店家進行大數據篩選，直接抓出近二年討論度最高的十大強者，幫你做好第一層過濾。這份「聲量十強」名單藏了多少驚喜？就讓我們一間一間看下去。

No.10 公和荳品廠

翻攝IG／kungwosoya

翻攝IG／kungwosoya

身為深水埗的老字號，公和荳品廠是許多人感受「老香港」氛圍的必去之地。這裡賣的不只是豆漿與豆花，更是一份傳承百年的石磨堅持，即便到了2026年依然是米其林必比登常客。對於喜歡懷舊氛圍、想體驗最接地氣市井氣息的旅客來說，這裡是一定要打卡的名店。

店內最受歡迎的吃法是「一鹹一甜」，先來一份表面煎到金黃焦脆、中間鑲著魚肉泥的煎釀豆腐，再配上一碗質地如絲綢般滑順的豆腐花，撒上黃糖就是最經典的古早味。網友熱議點在於其豆香濃郁的煎豆腐與各式豆製品，紛紛表示：「這是快消失的街頭味道，吃的是情懷」，這種不靠華麗裝潢、只靠真材實料的老味道，反而最讓人回味。

No.9 強記美食

翻攝FB／強記美食 Keung Kee

翻攝FB／強記美食 Keung Kee

對於想嘗試道地老派港味的人來說，強記美食是極具代表性的一站。從街邊攤起家，憑藉一碗「臘味糯米飯」連續多年獲得米其林必比登推介。糯米飯以粒粒分明、油潤有彈性著稱，搭配膶腸與鴨肝，油脂香氣濃厚。這種看起來樸素、吃起來卻很有記憶點的味道，是不少在地人心中「港式碳水快樂」的代表，特別是在天氣轉涼時，一碗熱騰騰的糯米飯極受歡迎。

若是第一次到訪，建議選擇「鴛鴦腸」，能一次品嚐到不同層次的臘味風味。由於臘味本身口味較重，對於打算一天安排多間食肆用餐的旅客，多人分食會是比較好的做法。

No.8 佳佳甜品（佐敦）

翻攝FB／佳佳甜品 - 香港總舖

翻攝FB／佳佳甜品 - 香港總舖

佳佳甜品是開業四十多年的香港老牌中式甜品店，即便搬遷到更寬敞的新址，門外依然常有排隊人潮，並在2026年繼續蟬聯米其林必比登推介。因為地理位置便利且營業時間長（約中午至凌晨01:00），是佐敦一帶最具指標性的深夜宵夜熱點，讓它成為不少旅人逛完廟街後的最後一站。

這裡主打純粹的傳統糖水，像是芝麻糊、核桃露與薑汁湯丸（湯圓），加上店內最出名的芝麻糊質地細膩，入口滿是濃郁堅果香卻不會過甜；薑汁系列則以夠勁的辣味著稱，喝完非常有感。不少評價直接點出重點：「芝麻糊磨得非常順滑」、「薑汁夠辣，湯丸皮薄Q彈」，這種紮實不花俏的老味道，正是它能在甜品戰區屹立不搖的原因。

No.7 華姐清湯腩

翻攝FB／華姐清湯腩

翻攝FB／華姐清湯腩

開業於2003年的華姐清湯腩，雖然在名店中資歷不算最深，卻憑著硬實力拿下13次的米其林推介。這碗麵最核心的魅力在於對「清爽」的追求，即便不靠厚重調味，單憑清甜的湯頭就能讓人印象深刻。對於行程緊湊的旅客來說，這裡相對合理的排隊時間也讓用餐體感輕鬆不少，是想吃牛腩卻不想整餐太過油膩的理想選擇。

湯頭入口甘甜不鎖喉，展現出慢火細熬的層次感；牛腩處理得軟嫩且保有肉質紋理，不靠重鹹壓制原味。大批食客留言：「湯頭真的厲害，非常清甜」、「牛肉燉到完全軟嫩」，驗證出華姐即便身處名店林立的競爭環境中，依然能靠著這口清爽感，成為許多老饕心中水準最穩定的首選。

No.6 麥文記

翻攝FB／麥文記麵家 Mak Man Kee Noodle Shop

翻攝FB／麥文記麵家 Mak Man Kee Noodle Shop

在佐敦紮根超過一甲子的老牌麵家麥文記，是全港首創「全蝦雲吞」的鼻祖。最標誌性的工藝是自家製鴨蛋竹昇麵，色澤比市售麵條更金黃，咬下去爽彈且蛋味香濃。麥文記守在佐敦廟街一帶，即便周邊美食競爭激烈，依然憑藉穩定的品質在2026年續留必比登名單，是不少人逛廟街夜市時的指定行程。

鮮蝦雲吞皮薄如蟬翼，咬開全是飽滿蝦肉，口感極其鮮明。因為位置就在澳洲牛奶公司和佳佳甜品旁邊，非常適合串成同一處美食攻略路線。不少網友在Google評論表示：「蝦雲吞果然名不虛傳，每口都能吃到香油的香氣」、「空間整理得乾淨，對觀光客很友善」。在老派麵店中還提供廁所，對旅人來說是相當貼心的加分細節。

No.5 泰排檔（佐敦）

翻攝FB／Thaipaidong泰排檔

翻攝FB／Thaipaidong泰排檔

泰排檔是近年佐敦區話題度最高的餐廳之一，在佐敦廟街這種道地的港式環境中，能吃到正宗泰味，反差感確實很大。話題不僅如此，泰排檔由前米其林名店「Samsen」的泰籍主廚坐鎮，從店員到廚師清一色全是泰國人。這間店最吸引人的亮點，就是能以更親民的價位，吃到與名店水準九成神似的泰式風味。在向來由粵菜主導的必比登榜單中，泰排檔在2024年開幕後，隨即在2025、2026年接連入榜，實力相當強悍。

店面雖然樸實，但店內瀰漫的香料與炭火氣息，配上高人氣的「和牛船麵」與「醉貓炒河」，瞬間就把泰國街頭大排檔的氛圍拉滿。難怪讓老饕讚不絕口：「味道真的很香濃，雖然店面簡簡單單，但這口風味確實讓人流連忘返」。

No.4 沾仔記（威靈頓街）

沾仔記是香港中心商業區中環一帶的高人氣麵店，這碗由廣州南渡而來的湯麵，多年來深受在地白領與旅客喜愛。走到威靈頓街，就能看到兩間雲吞麵名店隔道對峙，一間是名門正宗的麥奀雲吞麵世家，另一間就是沾仔記。

沾仔記最出名的莫過於那顆「比乒乓球還大」的招牌雲吞，體積比市面上常見的雲吞大上約3到4倍，咬開後每一顆都包著2到3隻飽滿Q彈的草蝦。被旅人視為逛完古蹟景點「大館」或半山手扶梯後，CP值最高的一餐。網友紛紛提到：「鮮蝦雲吞真的很大顆，麵條也很夠味」、「在中環能吃到份量這麼有感的平價美食，沒吃等於白來」。不過也有不少食客提到這裡的服務品質「很有香港風格」，但為了那份實惠又鮮美的爆餡口感，沾仔記依然是香港自由行清單中的必排重點。

No.3 暖心芝作（太子）

翻攝IG／heartwarming_sesame

翻攝IG／heartwarming_sesame

充滿老香港風味的太子街道，空氣中若飄來一陣濃郁得過份的芝麻香氣，那肯定就是暖心芝作。主打石磨黑芝麻，最出名的就是標榜用古法「九蒸九曬」處理芝麻，並在2025、2026年連續拿下必比登推介。雖然以外帶為主，但憑著紮實的味道與米其林光環，在社群平台上的聲量始終居高不下，是不少旅人到香港必排的甜點行程。

店裡最搶手的「黑芝麻菲林卷」是極其考驗功夫的傳統糕點，因為製作過程繁瑣且產量有限，現場規定每人限購一盒，去晚了常常只能空手而回。另一款特濃黑芝麻霜淇淋也是幾乎人手一支，石磨處理出的口感非常細膩。許多網友對這份濃郁很有感：「在店門口就能聞到很強烈的芝麻味」、「霜淇淋是我吃過味道最好的，口感軟滑一咬就融化」，雖然也有人反映在香港炎熱的天氣裡「雪糕溶得超快」，但為了那口純粹的石磨香氣，不少食客還是願意專程跑一趟。

No.2 九記

九記幾乎是香港牛腩麵代表之一，也是許多旅客第一次查香港美食時一定會看到的名字。最經典的景象就是中午還沒開門，半山坡的階梯上就已經坐滿等吃飯的客人。它的「星光」紀錄也讓人津津樂道，從周潤發、梁朝偉到周星馳都是座上賓，而且影帝來了也沒特權，一樣得乖乖併桌，想吃這碗傳奇牛腩，排隊跟併桌就是必經的儀式感。

九記最迷人的還是那口厚實湯頭，熬到濃郁發亮，喝完嘴唇會帶點微黏的膠質感，那是時間才能堆疊出的底蘊。不過名氣大是雙面刃，老店特有的「港式脾氣」和偶爾失準的肉質，曾讓不少慕名而來的旅人感到失落。即便負評不少，它在網路聲量上還是穩坐亞軍，大家邊唸還是會邊去排隊。就有網友坦言：「服務態度真的普通，但路過中環沒人排隊時，還是會想進去解饞」，更有忠實粉絲大讚：「牛筋意麵軟嫩香滑，會讓人思思念念」。

No.1 祥興記（尖沙咀）

翻攝FB／香港祥興記上海生煎包-尖沙咀總店

翻攝FB／香港祥興記上海生煎包-尖沙咀總店

從2016年第一次入選「必比登推介」開始，祥興記就一直是名單上的常客，2024、2025、2026年更是連續蟬聯。不管是在熱鬧的尖沙咀旗艦店，還是中環、灣仔的分店，祥興記憑著「皮薄、底脆、肉多汁」這三大美味靈魂，在社群討論和短影音平台裡徹底霸榜，穩坐這次網路聲量的冠軍寶座。

除了最經典的招牌口味，鮮蝦、麻辣或蟹粉也各有擁護者。它的特色在於包子皮薄卻極具韌性，底部煎得金黃焦脆，一咬開就有滿滿的鮮甜湯汁噴出。雖然店內多半不設座位，大家多是在店門口的小桌「立食」，但這份隨性又道地的街頭美味，反而讓它更有香港味，吸引無數老饕心甘情願站在街頭品嚐。

祥興記聲量之所以炸裂，主因在於它精準打中了旅人的需求。地點都在熱門逛街區，單價親民且具有高度記憶點，這種「逛街途中順手買、現場熱熱吃」的定位，比正式餐廳更容易排進行程。不少網友在社群分享點餐攻略，直呼「松露＋招牌各兩顆最剛好（C套餐），吃起來真的很好吃」，也有網友認證其層次感：「皮薄底層酥脆，內餡多汁（有湯的那種），吃了會讓人回味」，更有老饕強烈建議：「鮮蝦煎包絕對是必吃推薦，記得加一些旁邊的醋醬油更提味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月27日至2026年4月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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