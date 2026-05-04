2026WWG／羅杰杜彼全新精鋼雙逆跳全新入門價 工藝女表續寫亞瑟王傳奇

2026 年日內瓦鐘表與奇蹟表展上，羅杰杜彼（Roger Dubuis ）以彷彿宇宙的展館造型與無重力漂浮展櫃，將天體的運行結合亞瑟王傳奇完美融合，推出一系列備受矚目的男、女表新作，其中精鋼款的星空藍王者系列雙逆跳日曆腕表，以138萬的定價，成為品牌的常態款入門首選。

雙逆跳是品牌創辦人羅杰杜彼生前最喜歡的複雜功能，今年以精鋼材質詮釋的星空藍王者系列雙逆跳日曆腕表，搭載具備專利星期與日期雙逆跳機制的RD840機芯，並採用「星空藍」塗層表盤，捕捉靜謐夜空的深邃色彩，呼應品牌年度主題，是品牌目前常態表款中價格最親民的新作。

另一款雙逆跳作品為王者系列雙逆跳萬年曆限量腕表，搭載全新升級的RD850自動上鍊萬年曆機芯，配備精確度長達122年的天文月相顯示，並以獨特的「星曜藍」九層結構表盤，裝飾珍珠母貝與砂金石，展現高級製表的機械運行。同樣採用藍色調為主要視覺色彩的王者系列四擺輪游絲萬年曆限量腕表，表殼採用品牌標誌性的鈷鉻合金打造，首度將四擺輪游絲與萬年曆兩大複雜功能匯聚於同一枚機芯，全球僅限量發行8枚。

而品牌也以中置陀飛輪訂製腕表，揭開獨一無二的「Rarities」訂製企劃，此表以黑色DLC鈦金屬為表殼，搭載創新的RD115中置飛行陀飛輪機芯，表盤以穆拉諾風格玻璃打造出環繞中央運行的星空、月相與十二星座，發條盒蓋上的星象排列可依據配戴者的出生當日星象進行客製化調整。

女表部分的設計則環繞亞瑟王傳奇創作。湖之女神腕表的主角是傳奇中的關鍵人物湖之女神薇薇安（Viviane），提供晨霧灰與湖光綠兩種版本，以珍珠母貝馬賽克拼貼表盤；晨霧灰色調描繪女騎士的盔甲，傳遞出獨立與勇氣的力量；綠色款則刻畫映照湖面的波紋，小秒盤更以月光石幻化出森林湖光。

另外兩款王者系列時光之源限量腕表，皆搭載專屬的RD721SQ鏤空機芯，藍寶石鏡面上細緻雕琢常春藤圖騰，展現亞瑟王傳奇中森林於魔幻時刻的奇妙意象。晨光綻藍款捕捉星空之下的暮色，以白色珍珠母貝葉片與淡藍色夜光時標呈現幽暗森林的靜謐；晨光玫瑰款則以鑽石表圈鑲嵌與彩色珍珠母貝葉片，模擬破曉初現的柔美。

Roger Dubuis王者系列雙逆跳日曆腕表星空藍，40毫米316L精鋼表殼、RD840型自動上鏈機芯。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列中置陀飛輪訂製腕表，45毫米黑色DLC鈦金屬表殼、RD115型中置飛行陀飛輪機芯，獨一無二訂製款。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列四擺輪游絲萬年曆限量腕表鈷鉻藍，48毫米鈷鉻合金表殼、RD116型四擺輪游絲萬年曆機芯，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列中置陀飛輪訂製腕表，45毫米黑色DLC鈦金屬表殼、RD115型中置飛行陀飛輪機芯，獨一無二訂製款。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列雙逆跳萬年曆限量腕表，40毫米18K玫瑰金表殼、RD850型自動上鏈機芯。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列湖之女神腕表湖光綠，36毫米玫瑰金表殼鑲嵌鑽石、RD830型自動上鏈機芯。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列四擺輪游絲萬年曆限量腕表鈷鉻藍，48毫米鈷鉻合金表殼、RD116型四擺輪游絲萬年曆機芯，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供

Roger Dubuis王者系列湖之女神腕表晨霧灰，36毫米玫瑰金表殼鑲嵌鑽石、RD830型自動上鏈機芯。圖／羅杰杜彼提供