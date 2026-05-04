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肯德基「8塊雞＋6顆蛋撻」399！頂呱呱×李錦記「潮州辣子系列」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出新品「雞脆骨」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出新品「雞脆骨」。圖／頂呱呱提供

本土連鎖速食「頂呱呱」本季攜手創立於1888年的百年醬料專家「李錦記」，自5月6日至6月3日期間，以李錦記潮式紅油辣子結合頂呱呱招牌商品，限時推出「潮洲辣子」聯名系列，帶來辛辣不嗆，後勁綿長的層次感。

本次聯名中，包括有「潮洲辣子呱呱包」、「潮洲辣子雞柳條」、「潮洲辣子雞排」與「潮洲辣子雞脆骨」，售價各為85、109、119、109元，各有不同特色。其中全新單品「雞脆骨」選用帶有嫩肉的軟骨部位，具有十足的咀嚼樂趣。頂呱呱同步也推出「潮州辣子呱雞餐」，內含潮洲辣子呱呱包1顆、潮洲辣子雞柳條2條、地瓜薯條(小)1份、40元飲品1杯，原價247元，優惠價209元。

迎接母親節商機，「肯德基」於5月5日至5月11日期間，限時推出「歡聚分饗桶」優惠，8塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻，原價862元，優惠價399元，現享46折，另有「爆脆無骨雞腿霸」可供選擇。其他另有「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」、「薯餅雙入組」等不同方案。

「頂呱呱」攜手「李錦記」，限時推出「潮洲辣子」聯名系列。圖／頂呱呱提供
「頂呱呱」攜手「李錦記」，限時推出「潮洲辣子」聯名系列。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「潮洲辣子」系列包括有呱呱包、雞排、雞脆骨等不同品項。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「潮洲辣子」系列包括有呱呱包、雞排、雞脆骨等不同品項。圖／頂呱呱提供

肯德基「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」原價743元，活動期間優惠價488元。圖／肯德基提供
肯德基「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」原價743元，活動期間優惠價488元。圖／肯德基提供

肯德基 頂呱呱

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