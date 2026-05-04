全家聯名五桐號！泰奶霜淇淋升級回歸 同場加映鹹甜起司蛋糕口味超搭

隨著節氣將於5月5日正式進入立夏，氣溫逐步攀升，冰品市場也提前升溫。全家便利商店Fami!ce再度推出話題新品，首度攜手手搖飲品牌五桐號跨界聯名，將熱銷破萬杯的飲品「最完美手沖泰奶」變身為吃的霜淇淋。

「泰式奶茶霜淇淋」選用泰國正宗「手標紅茶ChaTraMue」為基底，搭配香甜煉乳奶水調製，呈現出濃厚茶香與滑順奶韻兼具的風味層次。霜淇淋外觀保留泰奶標誌性的橘紅色澤，還原泰國旅遊必喝經典飲品的正宗口感，甜筒採用酥脆waffle餅皮搭配聯名設計紙套，還沒正式推出就已經在社群掀起熱議。

搭配泰式奶茶口味的是先前上市2週即狂賣58萬支的「起司蛋糕霜淇淋」同步回歸登場，採用紐西蘭起司粉製成，入口可感受到厚實乳酪香氣，口感綿密滑順，尾韻則帶有微鹹滋味，搭配濃濃煉乳甜味的泰式奶茶口味，鹹甜風味吃到最後一口都不膩。

5月5日至5月7日連續3天，透過APP隨買跨店取可享「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠方案，於門市購買任一口味霜淇淋，加價18元還可獲得迷你金鏟匙。

除了冰品，夏天也要加點酸甜清爽的果味來開胃，全家蜜桃季集結4款粉嫩嫩的minimore甜點與烘焙麵包，首推高顏值甜點「白桃香緹塔」，放上半顆白桃帶來奢華視覺衝擊，另外還有「桃氣奶霜蛋糕」、「蜜桃颶風蛋糕」、「生白桃紅烏龍滿餡」都加入滿滿果泥。minimore甜點搭配Let's Café中杯以上指定咖啡，享全品項半價優惠，烘焙麵包、蛋糕搭配指定飲品享59元餐促優惠。

全家蜜桃季登場，「白桃香緹塔」、「桃氣奶霜蛋糕」搭咖啡享半價優惠。圖／全家便利商店提供

全家蜜桃季首推「白桃香緹塔」，放上半顆白桃帶來奢華視覺衝擊。記者黃筱晴／攝影