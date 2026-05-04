亞洲50大最佳中餐廳來了！晶華軒限時進駐故宮 10道粵菜1,580元起

在故宮晶華也能吃到一位難求「晶華軒」的精彩菜色！位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日請來2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳「晶華軒」客座，於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單，十數道晶華軒招牌燒臘、港點、燉湯、熱炒及甜點原汁原味上桌。

全新規劃的套餐，兩人成行、每人1,580元+10%，可於菜單各類別中點選共計10道美饌。下載「晶華會」APP成為會員，另可領取300元的平日折價券，假日4人以上同行再加贈「故宮晶華御皇鴨二吃」。

「晶華好味道」的菜單，為台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明設計，並且在活動前數周即展開廚師團隊的集訓，反覆確認菜色的味道與擺盤，確保不負饕客期待。前菜包括晶華軒的招牌蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲。煲湯類則推出選用老母雞與豬骨等食材慢燉而成的足料老火靚湯，以及將干貝、花膠與銀耳細火燉煮，層層釋放膠質的瑤柱花膠銀耳羹，湯頭溫潤醇厚、口感層次細膩。

港式點心則準備了晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、醬皇金錢肚、江南素菜餃、XO醬蘿蔔糕等豐富品項，每一道都展現港點的細膩工序與經典風味。

主菜分別有肉品及海鮮料理兩大類。前者推出鹹香下飯的梅菜扣肉、酸甜可口的糖醋咕嚕肉、鮮香滑嫩的豆花肥腸及鑊香滿溢的港仔牛肉炒芥藍，展現粵式熱炒的精湛火候與迷人鍋氣。

海鮮料理則有辛香涮嘴的豉椒炒花甲、外酥內嫩的蔥薑斑腩煲、鮮嫩彈牙的蒜茸粉絲開邊蝦與海味盡出的潮式冬菜蒸小卷。其中，大排檔必點的「蒜蓉粉絲開邊蝦」，選用新鮮大草蝦，蝦味濃郁且肉質彈牙鮮嫩，鋪於底層的粉絲吸滿蒜蓉醬汁與鮮蝦精華，是香港地道的吮指美味。

以家常技法烹調的時蔬料理也豐富有味，推薦選用厚實飽滿的北菇入饌，嘗起來鮮味十足、潤而不膩的紅燒北菇豆腐煲。另有將蛋白、皮蛋與鹹蛋一同拌入莧菜快炒，蛋香濃郁、口感滑嫩的金銀蛋莧菜，以及用蒜香提味、清脆爽口的蒜炒高麗菜。

想要再來點熱騰騰的澱粉類主食，其中必嘗的火腩炆豆腐飯。這是以外酥內嫩的燒肉搭配手工豆腐、北菇、蔥段、薑等辛香料入鍋拌炒後淋上蠔油芡汁，接著鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，是道讓人嘗過就難忘的粵式料理。

豉油皇炒麵也是常見於香港酒樓、茶餐廳、大排檔等餐廳的經典菜色，將麵條與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，再加入豉油皇醬汁炒至收汁，鑊氣十足讓人口齒留香。此外，料多味美、粒粒分明的廟街炒飯，也是樸實卻耐人尋味的在地好味。

為了迎接夏季到來，主廚設計的甜點則偏向清新沁涼。其中的青檸香茅凍，是先將香茅熬煮出草本香氣，再拌入愛玉與檸檬汁一同凝製成果凍，最後加入檸檬冰沙增添口感，清爽滑嫩、酸香宜人。另一道蘑菇流沙包造型別緻吸睛，搭配濃郁鹹甜的流沙蛋黃餡，驚喜又美味。

充滿文藝氣息的墨戲仙草也是不容錯過，以故宮名畫《富春山居圖》為靈感，一口吃進名畫裡的山水詩意，瞬間沁涼消暑。

除了套餐，饕客也可單點港式經典飲品，包括以晶華獨創的氣泡烏龍茶結合特製茶糖調製而成的凍檸烏龍、鹹香檸檬融合雪碧氣泡感的鹹檸雪碧、新鮮檸檬片搭配可樂的凍檸可樂以及茶香與咖啡香交融的鴛鴦奶茶，讓人彷彿置身香港街頭，談笑之間盡享豐美港味。飲品單杯售價為180元。

此外，假日時段至故宮晶華用餐、並點用「晶華好味道」，4人以上同行即贈半隻故宮晶華御皇鴨。由主廚於桌邊片鴨，以手工桿製的小麥餅皮包裹酥脆鴨皮，搭配蔥段、小黃瓜與特製甜麵醬，一口咬下，鹹甜酥香交織綻放。主廚另將豐腴多汁的鴨腿斬件分切，端上外皮紅潤酥脆、肉質細緻飽滿的明爐烤鴨腿，佐以冰梅醬酸香解膩，風味絕佳。

故宮晶華

地址：台北市士林區至善路2段221號

電話：02-2882-9393

「晶華好味道」晚間套餐的港點系列，主廚精選晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞及XO醬蘿蔔糕等豐富品項供饕客選擇。圖/台北晶華提供

全台著名的美食景點、位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日攜手晶華軒，於晚餐時段推出「晶華好味道」美食活動。圖/台北晶華提供

「晶華好味道」晚間套餐，開胃前菜匯集晶華軒招牌的蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮等，湯品則備有足料老火靚湯與瑤柱花膠銀耳羹，為饕客滋補暖胃。圖/台北晶華提供

賓客於「晶華好味道」晚間套餐的甜點選項中，可擇一品嘗清爽滑嫩的青檸香茅凍，或造型吸睛的蘑菇流沙包，亦有以《富春山居圖》為靈感打造的墨戲仙草。圖/台北晶華提供