星巴克初夏新品全曝光！草莓抹茶回歸、5大城市收藏杯一次登場

初夏飲品市場再掀話題。星巴克於5月6日起將推出多款限定新品，包括人氣飲品「草莓風味抹茶那堤」正式回歸，同步帶來全新Discovery城市系列、典藏門市藝術周邊與星座杯款。

去年掀起社群討論的「草莓風味抹茶那堤」，今年再度回歸登場。飲品選用日本抹茶為基底，釋放細緻茶香，結合草莓微酸果韻，堆疊出清新柔和的層次風味。頂層覆以輕盈草莓奶霜與草莓餅乾碎片，不僅增添口感，也營造夢幻視覺效果，被不少粉絲視為「初夏必喝限定款」，預將再次帶來打卡與排隊熱潮。

同步推薦的「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」咖啡豆，來自高海拔火山地形產區，透過緩慢成熟孕育出烘烤榛果香與細緻草本調性，並以柔和可可尾韻收結，展現均衡層次。品牌也鼓勵消費者嘗試更換特選豆，讓同一杯那堤呈現不同產區風味。

除了飲品亮點，今年另一大焦點為全新「Discovery城市系列」。以雙北、桃園、台中、台南與高雄5大城市為設計靈感，透過插畫描繪天際線、歷史街區與山海景致，將城市日常轉化為可收藏的生活器物。系列涵蓋2oz與14oz馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯及收納袋，讓咖啡器皿成為記錄城市記憶的載體。

在藝術跨界部分，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市則推出限定「魔幻時刻」系列，由藝術家陳純虹延伸門市創作語彙，將超現實光影轉化為杯款與包袋設計。其中「溫變馬克杯」隨熱飲注入產生色彩變化，為日常增添互動趣味，成為收藏亮點。

此外，全新「12星座花園系列」同步於5月6日登場，首波推出雙子與巨蟹星座馬克杯與不鏽鋼杯，結合真金把手與星象圖騰設計，搭配專屬禮盒，主打送禮與個人收藏市場。品牌同時推出尼龍絎縫包款系列，以輕量機能與簡約配色，回應初夏輕旅行與日常穿搭需求。

全新Discovery城市系列新品，以在地城市風景為靈感主題，精選五大代表城市：雙北、桃園、台中、台南和高雄意象融入設計。圖/星巴克提供

三款提袋採用輕巧尼龍材質，融入藝術家陳純虹「魔幻時刻」插畫，以灰、棕、藍色調呈現不同咖啡品味。圖/星巴克提供

全新星座系列不鏽鋼杯，杯身運用炫彩金屬花紙工藝，隨光線變化呈現層次光澤，細膩勾勒星座圖騰的神秘魅力。圖/星巴克提供

全新Discovery城市系列新品，以在地城市風景為靈感主題，精選5大代表城市：雙北、桃園、台中、台南和高雄意象融入設計。圖/星巴克提供