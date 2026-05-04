香港線上旅展開搶！4天3夜8,888元起 免費展覽＋節慶活動一次收

短天數、說走就走的輕旅行始終立於不敗，「香港」是最佳選擇之一。香港旅遊發展局攜手8家旅行業者，於今（5月4日）起至5月17日推出限時線上旅展，以「4天3夜8,888元起」的超值價格切入市場，主打高CP值自由行，同步串聯今年最夯節慶活動、人氣樂園與免費藝文展覽，可一次玩遍香港最新亮點。

●傳統節慶接力登場 熱鬧嘉年華氛圍最吸客

最具代表性的香港盛事「長洲太平清醮」，今年將於5月24日至25日登場，旅客可走進離島長洲，感受飄色巡遊、高蹺表演與午夜壓軸「搶包山」決賽的熱血氛圍，體驗被列為國家級非物質文化遺產的魅力。香港旅遊發展局台灣處長徐維妮形容，小朋友們坐在2公尺高的竹竿上巡遊街區，細竿如飄搖在空中，「飄色」因此而來，她也推薦，不妨買些文創包子小吊飾，祈願平安。

此外，6月底迎來50周年的「香港國際龍舟邀請賽」同樣是夏季焦點。尖沙咀海濱將集結來自全球16個國家、逾220支隊伍競技，周邊更打造為期13天的免費嘉年華，包含美食市集、啤酒樂園與音樂演出，讓旅客從白天嗨到夜晚。

●免費藝文展爆發 沉浸式香港正夯

香港近年大力發展文化旅遊，今年夏天更迎來多檔重量級的免費展覽。

香港文化博物館推出《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》沉浸式展覽，以多媒體科技重新詮釋達文西經典作品；香港藝術館則推出《園美生活─中外園林藝術》，可免費欣賞莫內《睡蓮》等國際級名畫真跡。

此外，亞洲指標當代藝術館M+將於6月起舉辦「設計啊！感受日常設計之奇妙」，透過互動體驗探索設計如何改變生活日常，成為親子與年輕族群最新打卡焦點。

結合城市記憶的「油蔴地警署光影之旅」與香港歷史博物館《香港故事》常設展，也讓旅客以影視與歷史雙視角重新認識香港文化。

●新地標＋人氣樂園 打造今夏最強玩法

除了藝文活動，新景點同樣話題十足。

中環全新地標The Henderson正式亮相，由國際建築事務所Zaha Hadid操刀設計。處長徐維妮推薦必覽：佳士得藝廊與人氣品牌% Arabica咖啡店，以及3樓大堂的大型裝置藝術、美國藝術家Jeff Koons的藝術作品《氣球天鵝（紅色）》；入夜後，還可走進全新開幕位於38樓的藝術酒吧Peridot。

樂園部分，今年香港迪士尼樂園迎接20周年倒數活動，《冰雪奇緣》園區將出現可互動的雪寶角色，暑假更推出皮克斯主題夏季活動；香港海洋公園則預告「大熊貓生日夏日派對」7月回歸，持續吸引親子客群。

昂坪360夜迎來20周年慶，暑假限定夜間纜車首度登場，車廂加入霓虹燈光效果，可高空欣賞港珠澳大橋與機場夜景，成為今年最具話題的新體驗。

●旅展優惠一次到位 最低8,888元輕鬆成行

此次線上旅展由東南、雄獅、可樂、五福、易遊網、泰元、易飛、溫馨等8家旅行社推出多款自由行方案，包括入住維港凱悅尚萃、皇家太平洋、北角海逸等飯店，部分行程加贈迪士尼門票、昂坪纜車、伴手禮、交通票券或景點套票優惠。

各家方案為每人8,888元起（未稅），另有升等住宿或加贈一晚等附加優惠，以「萬元有找」搶進暑假旅遊市場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪寶驚喜現身《冰雪奇緣》園區與賓客近距離互動，為樂園增添限定魅力與歡樂氛圍。圖/香港迪士尼樂園提供

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽以沉浸式體驗重現文藝復興藝術魅力。圖/香港文化博物館提供

「香港故事」展覽透過復刻場景，重現舊香港生活記憶。圖/香港旅遊局提供

2026香港國際龍舟邀請賽迎來50周年，維港競渡結合13天嘉年華打造充滿文化氛圍的熱鬧盛事。圖/香港旅遊局提供