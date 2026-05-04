正宗「黃袍北京烤鴨」上菜！滿漢全席手工菜「大象羅漢肚」也登場

正宗「黃袍北京烤鴨」來了！JR東日本大飯店台北的凱華樓中華料理主廚楊德興改良傳統老菜，推出「南北名饌．匠心宴」，從講究工序的宮廷烤鴨，到火候分明的鑊氣熱炒皆上桌，其中還包括他學徒時期習得的滿漢全席手工菜「大象羅漢肚」，技法繁複，今已難尋。

楊德興從不自限，此次推出的新菜單，有傳統風味、也帶來創新思維。必點菜色菜「黃袍北京烤鴨三吃」，選用約3公斤重的宜蘭櫻桃鴨，經風乾與高溫烘烤後呈現琥珀色酥脆外皮。首吃片鴨搭配薄餅與甜麵醬呈現經典北京風味；第二吃「絲瓜鴨肉羹」以清甜湯底平衡油脂；第三吃「芋頭鴨架米粉湯」則以慢火熬煮展現濃郁尾韻，完整詮釋一鴨三吃的風味遞進。

必點冷菜「大象羅漢肚」，則是延續滿漢全席傳統工序，透過填、縫、滷、壓等繁複技法製作，切面晶透、口感層次分明，也象徵「大肚能容」的文化寓意。

熱菜部分則展現南北風味交融，包括醋焦薑絲羊柳、東北酸白菜豬肉絲、薑黃芋香雞、北京鍋塌豆腐，以及融合海味的魷魚炒烏魚子蘿蔔糕與清爽收尾的蛋酥開陽娃娃菜，一展主廚對於鑊氣掌控與味型平衡的功力。

點心設計則是讓食客忍不住拿起手機拍照打卡，青蘋果造型的「青蘋果鹹水餃」，身姿靈動的「福壽金魚餃」，工藝細緻優雅，為整席饗宴畫下美好句點。

「北京鍋塌豆腐」外層微酥、內裡滑嫩，以雞湯微火燜煮至入味軟爛，鹹香均衡。圖/JR東日本大飯店台北提供

冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，講究填、縫、滷、壓等繁複工序。豬肚包裹內餡滷製定型後切片，口感彈潤富層次，並寓意「大肚能容」。圖/JR東日本大飯店台北提供

「福壽金魚餃」以手工精緻塑形勾勒細膩外觀，包覆新鮮的蝦肉泥，味道鮮美兼具視覺雅趣與吉祥寓意。圖/JR東日本大飯店台北提供

「黃袍北京烤鴨」二吃亦可選擇「絲瓜鴨肉羹」，以絲瓜清甜巧妙平衡鴨脂，湯質細緻滑順，風味清雅悠長。圖/JR東日本大飯店台北提供