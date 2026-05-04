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孫藝珍同款珍珠鑽石戒指找到了！TASAKI最新balance獻給最時髦的媽媽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國品牌大使孫藝珍於形象拍攝中率先演繹balance parallel neo 18K白金搭配阿古屋珍珠與鑽石戒指，以低調而富層次的姿態，映現流動於光影之間的細緻光澤。圖／TASAKI提供
韓國品牌大使孫藝珍於形象拍攝中率先演繹balance parallel neo 18K白金搭配阿古屋珍珠與鑽石戒指，以低調而富層次的姿態，映現流動於光影之間的細緻光澤。圖／TASAKI提供

日本頂級珠寶品牌TASAKI於2026年母親節前夕，重新演繹經典的balance的平衡設計語彙，結合筆直的幾何金屬線條與圓潤的珍珠，打造balance step neo、balance parallel neo、balance arm neo三大全新系列作品，以更輕盈、更富建築感的現代設計語彙，打破珍珠傳統印象，完美詮釋現代母親在多重角色中依舊從容優雅、自在平衡的獨特魅力。

全新balance step neo系列，耳環延續招牌不對稱美學，交錯排列幾何直線與珍珠，打破傳統珍珠耳環的對稱框架。作品選用頂級日本阿古屋珍珠，搭配18K白金或18K黃金材質，金屬線條與珍珠上下跳躍、層次交疊，呈現如音符律動般的視覺節奏，象徵現代母親在家庭、事業與自我之間從容切換、掌握自身節奏的生活哲學。

品牌大使孫藝珍於形象片中搶先演繹的balance parallel neo戒指，採用獨特懸浮式結構，將經典並行珍珠設計縮減為更貼近日常的精巧比例，讓珍珠彷彿輕輕懸浮於指間，隨著手部動作流轉溫潤光澤。戒指除了18K黃金款，亦提供18K白金鑲鑽的選擇，與阿古屋珍珠的柔光相互映襯，層次豐富卻不張揚，適合喜愛低調奢華、重視細節品味的現代女性。

靈感來自「雙手交會」溫柔意象的balance arm neo系列，巧妙賦予柔美的珍珠視覺上的力量感。項鍊採用俐落大器的幾何輪廓，提供18K白金鑲鑽與黃金兩種材質選擇，鑽石與珍珠互相映襯、光澤更具層次；耳環則延續同系列立體結構，隨角度與光影變化呈現不同風貌，既能展現幹練個性，也能流露溫柔氣質。

TASAKI balance parallel neo 18K黃金&阿古屋珍珠戒指，16萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance parallel neo 18K黃金&阿古屋珍珠戒指，16萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance step neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石耳環，33萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石耳環，33萬8,000元。圖／TASAKI提供

模特兒演繹最新balance系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹最新balance系列珠寶。圖／TASAKI提供

TASAKI balance arm neo18K黃金&阿古屋珍珠項鍊，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm neo18K黃金&阿古屋珍珠項鍊，12萬元。圖／TASAKI提供

模特兒演繹最新balance系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹最新balance系列珠寶。圖／TASAKI提供

TASAKI balance step neo 18K黃金&阿古屋珍珠耳環，19萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step neo 18K黃金&阿古屋珍珠耳環，19萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance arm neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石項鍊，16萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance arm neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石項鍊，16萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance parallel neo18K白金&阿古屋珍珠&鑽石耳環，24萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance parallel neo18K白金&阿古屋珍珠&鑽石耳環，24萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance parallel neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石戒指，24萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance parallel neo 18K白金&阿古屋珍珠&鑽石戒指，24萬5,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance parallel neo18K黃金&阿古屋珍珠耳環，15萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance parallel neo18K黃金&阿古屋珍珠耳環，15萬元。圖／TASAKI提供

珠寶 珍珠 日本

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