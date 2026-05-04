為Tiffany打電話給媽媽 超模蘿西杭亭頓懷特莉展露溫柔女兒心與母愛

自1837年創立以來，美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）始終以珠寶詮釋愛與感動。2026年，品牌推出形象短片「Celebrating Mothers Since 1837」迎接一年一度的母親節，由品牌大使蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington‑Whiteley）擔綱主演，透過一通真摯母女電話，描繪跨世代情感連結，頌揚母愛裡既溫柔又堅強的力量，將感恩、陪伴與傳承化為永恆珠寶。

現代母親肩負多重角色，一如Tiffany珠寶，在生活歷練中綻放獨特光芒。今年母親節，Tiffany精選三大經典系列，獻給閃耀的風格母親。針對獨立堅毅的現代媽媽，Tiffany HardWear系列的現代結構美學與標誌性金屬扣環設計，象徵愛的堅實連結與內在力量。手工打造的流暢線條，兼具個性與優雅，無論黃K金耳環、鑽石手鍊或鑲鑽腕表，皆能為日常造型注入自信風采。

Jean Schlumberger十六石系列承襲傳奇設計師尚史隆柏傑的經典美學，以象徵編織與纏繞的「X」圖騰，與璀璨美鑽交錯，寓意母愛細水長流、綿延不絕的守護，是跨世代流傳的情感信物。經典的石上鳥系列脫胎自品牌傳世名作，以鳥兒的輕盈羽翼為靈感，象徵守護、希望與愛的延續；嶄新的設計透過經典的鉑金與黃K金雙色金屬交織，搭配鑽石與藍寶石鳥眼，將母親的呵護化為隨身相伴的溫柔力量。

2026 Tiffany x Rosie Huntington母親節形象短片劇照。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone鉑金全鋪鑲鑽石戒指，67萬元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列鏈墜，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石眼，67萬元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 石上鳥珠寶系列戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石眼，67萬元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear黃K金漸層鑲鑽扣環項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear玫瑰金鑽石手鍊大型款，98萬5,000元。圖／蒂芙尼提供